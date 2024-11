I padroni di casa segnano dopo 11 minuti e chiudono su parziale di 2-1 la prima frazione di gioco. Il secondo tempo è un tripudio rossoblù che consolida il terzo posto in classifica. La formazione reggina si ferma invece in sedicesima posizione a 6 punti

La Vibonese si riconferma una delle squadre da battere nel campionato di Serie D. Il sedicesimo turno del Girone I ha visto scendere in campo i rossoblù contro il San Luca allo stadio Luigi Razza.

Primo tempo

Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio dopo undici minuti grazie alla rete di Gaeta. Ma al 35’ la compagine reggina riporta il match in equilibrio con Liepa. La Vibonese non ci sta e prima dell’intervallo si rifà con Convitto che al quarantesimo segna il gol del momentaneo 2 a 1.

Secondo tempo

La ripresa è un tripudio rossoblù. Prima Tandara al minuto 50’, Convitto per la seconda volta al minuto 69 e Ciotti che al 73’ segna la rete del definitivo 5 a 1. Ora la squadra allenata da mister Buscè, non presente in panchina a causa di una squalifica, vola a quota 35 punti stazionando stabilmente in terza posizione, mentre il San Luca resta in sedicesima posizione con solo 6 punti. Una vittoria importante che a seguito del risultato conseguito può fare solo bene alla Vibonese anche perché domenica prossima ci sarà lo scontro in vetta in trasferta contro il Siracusa che occupa la seconda posizione in classifica con un punto in più sulla compagine calabrese.

Il tabellino

Vibonese-San Luca 5-1

VIBONESE: Del Bello; Baldan, Esposito (dal 31’ s.t. Staropoli), Tandara (dal 31’ s.t. Furina), Convitto (dal 34’ s.t. La Torre), Palmentieri (dal 1’ s.t. Anzelmo), Malara, Gaeta, Scavone, Larosa, Ciotti (dal 31’ s.t. Terranova). (Polidori, Castillo, Carbone, Mal). All. Nuti (Buscè squalificato)

SAN LUCA: Mittica, Pino, Pipicella (dal 25’ s.t. Balde), Calderone (dal 13’ s.t. Cataldo), Diarra, Giampaolo, Pezzati (dal 42’ s.t. Marte ), Mazzone, Murdaca, Liepa, Romero. (Gonzalez, Pelle, Boulegh, Gatto). All. Telli

ARBITRO Palumbo di Bari

La classifica

Trapani 38

Siracusa 36

Vibonese 35

R. Casalnuovo 28

Licata 25

LFA Reggio Calabria 23

S.Agata 23

Ragusa 22

Akragas 20

Canicatti 18

Acireale 17

Sancataldese 17

Igea Virtus17

Locri 14

Portici 11

San Luca 6

Castrovillari 4

Gioiese 4