La società biancoverde ufficializza il direttore sportivo e l’allenatore. Sarà l’ex Ischia a guidare la squadra nel ritorno in quarta serie. Saluti a Salerno: «Merita rispetto per quanto fatto»

È stata una giornata di annunci, quella di ieri, in casa Vigor Lamezia. Il club biancoverde, fresco di promozione in Serie D, ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo e l’allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2024/25. Il ruolo di ds è stato affidato a Giovanni Caterino, mentre la panchina andrà ad Antonio Foglia Manzillo, tecnico reduce dalla positiva esperienza a Ischia.

«Abbiamo valutato diversi profili, ma Foglia Manzillo ci è sembrato il più adatto per iniziare un percorso tecnico ambizioso», ha spiegato lo stesso Caterino. Parole accompagnate dal saluto a mister Rosario Salerno, protagonista della promozione: «Vincere non è mai scontato. Il suo lavoro merita rispetto».

A chiarire la scelta del cambio in panchina è intervenuto anche il membro del CdA Salvatore Cerra: «La non conferma di Salerno non è una bocciatura. In una società con dieci soci è fondamentale trovare un equilibrio. Lo stesso vale per la scelta di Caterino, dopo contatti anche con altri dirigenti». Foglia Manzillo avrà dunque il compito di valorizzare il gruppo che ha conquistato la D e di guidare un progetto tecnico improntato su solidità e crescita. «Vogliamo gente che sudi la maglia», ha detto in conclusione il nuovo ds Caterino.

Presente alla conferenza anche il presidente Salvatore Rettura, che ha rivendicato il lavoro svolto lontano dai riflettori: «Siamo partiti in silenzio, coinvolgendo nuovi soci e lavorando sul settore giovanile. L’obiettivo è costruire una squadra motivata, puntando a una salvezza serena».