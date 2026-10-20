L'ottava giornata del girone I di Serie D restituisce il sorriso e la serenità alla Vigor Lamezia. Sul manto erboso del "D'Ippolito", davanti ai propri sostenitori, i biancoverdi superano con un netto 3-0 l'Enna, riscattando l'amaro passo falso di Siracusa e allontanandosi in modo deciso dalla zona playout.

Parla Ranieri

Un successo indirizzato subito sui binari giusti grazie alla rete-lampo di Antonio Ranieri, a segno dopo appena trenta secondi dal fischio d'inizio, e poi sigillato dalla doppietta di Sanzone. Ai microfoni di LaC News24, il protagonista di giornata ha sottolineato l'approccio mentale della squadra: «Questa era una partita da non sottovalutare e non dovevamo soffermarci sul fatto che l'Enna era ultima in classifica; spero che risolvano i loro problemi societari e possano continuare il campionato. Era proprio queste le partite che potevano creare problemi, noi siamo stati bravi a mettere subito le cose in chiaro e a chiuderla senza complicarci la vita. Diciamo che dopo la brutta sconfitta nel derby contro il Sambiase è scattato qualcosa, ma c'è anche da dire che venivamo da tre partite complicate».

Futuro mai in discussione

Oltre alla prestazione sul campo, Ranieri ha voluto fare chiarezza sul clima interno al gruppo e sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane riguardo alla posizione dell'allenatore Vargas, spegnendo sul nascere ogni voce di crisi: «Il mister non è mai stato messo in discussione e, insieme allo staff, lavora ogni giorno al massimo. Inoltre tutti noi ci troviamo bene con lui. Io penso che sono sempre i giocatori a scendere in campo e non l'allenatore ma, molte volte, quando le cose vanno male è più facile far pagare una persona piuttosto che venti. In ogni caso è solo questione di tempo e stiamo uscendo dal periodo grigio».

Gli obiettivi

Infine, il numero dieci biancoverde si è soffermato sui propri propositi personali per il prosieguo della stagione, con uno sguardo rivolto al lavoro quotidiano piuttosto che ai proclami: «Ho iniziato bene e l'obiettivo è quello di migliorare gara dopo gara e dare il massimo per questa maglia. Non mi piace fare previsioni, ma credo che col tempo tutto possa andare per il meglio».

Con questa vittoria e una ritrovata compattezza tra spogliatoio e guida tecnica, la Vigor Lamezia si lascia alle spalle le nubi delle ultime settimane e guarda alle prossime sfide di campionato con rinnovata fiducia.