Il prossimo campionato di Serie D (girone I) vedrà ai nostri di partenza quattro squadre calabresi e tutte con ambizioni importanti: Reggina, Sambiase, Vibonese e Vigor Lamezia. Quest'ultima si affaccia alla prossima stagione con l'etichetta di neopromossa mentre le prime tre menzionate, lo scorso anno, sono riuscite tutte a centrare un piazzamento play off confermando la grande competitività calabrese.

Reggina, stesse ambizioni

Tutte e quattro le rappresentanti calabresi, a loro modo, si stanno muovendo per rinforzare i rispettivi organici. Quella che parte con maggiore ambizione è sicuramente la Reggina, in lotta fino all'ultima giornata nella scorsa stagione con il Siracusa per il primo posto e il salto diretto in Lega Pro. Per il club amaranto le ambizioni saranno sempre le stesse, ma quello che cambierà sarà l'organico. Traffico di operazioni all'ombra dello stadio Granillo tra arrivi, conferme e partenze. Innanzitutto si registrano i due importanti addii di Barranco e Renelus che lasciano un vuoto da colmare nel reparto avanzato. Sotto questo aspetto il club reggino non si è fatto trovare impreparato e sembra essere in fase avanzata la trattativa che dovrebbe portare sullo Stretto Luca Ferraro, attaccante quest'anno in forza al Sambiase.

Sambiase, i primi colpi

Fermento anche in casa Sambiase, dal momento che la compagine giallorossa sarà visibilmente rinnovata rispetto alla passata stagione. Innanzitutto è cambiato sia il direttore sportivo che l'allenatore riconosciuti rispettivamente in Nicola Samele e Tony Lio, con il primo che rileva Antonio Mazzei accusatosi al Savoia e il secondo che succede in panchina a Claudio Morelli. Anche il Sambiase deve fare i conti con diverse partenze importanti oltre a quella del già menzionato Ferraro su cui c'è la sirena della Reggina. A salutare il club anche Umbaca che ha seguito il ds Mazzei a Savoia. Arrivano però anche i primi colpi da parte del club sambiasino come quello del difensore Giordano Pantano, 27 presenze e un gol lo scorso anno con la maglia del Locri e con alle spalle circa 100 presenze in Lega Pro. Chiuso l'accordo anche con Francesco Palermo, centrocampista classe 1998 che nella scorsa stagione è stato il perno di centrocampo del Castrum Favara collezionando 29 presenze e una rete. Il terzo innesto è quello del polacco Marcin Slojkowski: si tratta di un promettente terzino destro classe 2006 che lo scorso anno si è messo in evidenza con la maglia del Vittoria e a fine stagione è stato eletto miglior terzino destro dell'Eccellenza siciliana.



Non mancano inoltre gli obiettivi: il primo è quello che porterebbe a Valentin Haberkon, peraltro vecchia conoscenza nel territorio lametino dal momento che ha indossato la maglia dell'FC Lamezia Terme, sempre in Serie D, nel 2021. Il trentenne argentino nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Sancataldese; il secondo obiettivo sarebbe Kouame, giocatore che nell'ultimo anno ha vestito la divisa della Sancataldese e si presenta come un centrocampista di sostanza e tanta fisicità che potrebbe fare al caso di Tony Lio nel suo ipotetico 4-3-3.

Inizia a muoversi la Vigor, stand by Vibonese

Inizia a muoversi la neopromossa Vigor Lamezia dopo le ultime settimane di apparente silenzio. Il motivo, infatti, era essenzialmente perché si dovevano risolvere prima alcune priorità come la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore. Il primo è Giovanni Caterino, ex osservatore internazionale del Milan dal 2016 al 2024. Sulla panchina siederà invece il campano Antonio Foglia Manzillo (ex, tra le altre, di Campobasso e Casarano). Risolte queste prime tappe, emergono anche i primi nomi sul mercato: sondaggio per il giovane talento della Palmese Angelo Guerrisi, centrocampista classe 2007.



Tutto tace invece all'ombra dello stadio Luigi Razza, casa della Vibonese. La società rossoblù sta lavorando sotto traccia anche se sta cercando di capire eventuali nuovi ingressi societari che andrebbero a ridefinire e rimpinguare il budget per il mercato. Intanto però si registrano le prime partenze importanti come quella del capitano Vittorio Favo, accordatosi con il Valmontone, e dell'attaccante Fabio Alagna. Sul piede di partenza anche l'attaccante leader Pietro Terranova su cui ci sarebbero anche le sirene della Reggina.