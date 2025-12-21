Il campionato di Serie D (girone I) si è congedato da un 2025 ormai al tramonto. Nel week end appena trascorso, infatti, è stata messa in archivio l'ultima uscita dell'anno solare che è coincisa, peraltro, con l'ultima giornata del girone di andata. Agrodolce il bilancio delle quattro calabresi: Vibonese, Reggina, Sambiase e Vigor Lamezia.

Il bilancio

Il match di cartello era senza dubbio il derby calabrese tra Sambiase e Reggina che chiudeva in grande stile l'anno. Se tre indizi sono una prova, il quarto e il quinto sanno di completa guarigione per la Reggina. La compagine amaranto espugna infatti lo stadio D'Ippolito e infila la sua quinta vittoria consecutiva, peraltro senza subire gol, centrando la manita e chiudendo col sorriso il 2025. La compagine di mister Torrisi si impone infatti di misura, in terra lametina, grazie al decisivo e fatale gol dell’ex Ferraro. Amaranto a un solo punto dai play off.

Chiude l'anno in crescita anche la Vigor Lamezia che impone il pareggio a domicilio all'Igea Virtus, co-capolista del girone insieme a Savoia e Nissa. Padroni di casa che scappano con Samake a fine primo tempo ma, nella ripresa, il nuovo acquisto Pussetto firma il definitivo pareggio. Vibonese ancora convalescente, dal momento che viene rimontata dall’Acireale nonostante il doppio vantaggio, e adesso la zona alta è sempre più lontana.

Le partite

ACIREALE-VIBONESE 2-2 (12' pt Sasanelli, 14' pt Keita, 4' st Gagliardi, 22' st Semenzin)

IGEA V.-VIGOR LAMEZIA 1-1 (41' pt Samake, 23' st Pussetto)

SAMBIASE-REGGINA 0-1 (34' pt Ferraro)