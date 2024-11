L'ex furetto del Genoa è stato convinto dal patron biancoazzurro Candelieri e dal direttore sportivo silano Molino. Ora sotto con le conferme ed i nuovi arrivi

MONTALTO UFFUGO (CS) - Il Montalto abbraccia Marco Nappi. L'ex giocatore del Genoa è ufficilamente il nuovo allenatore del club silano. Il tecnico, che lascia gli Allievi nazionali del Savona, è stato convinto del progetto presentatogli dal presidente Francesco Candelieri e dall’area tecnica, composta dal direttore sportivo Francesco Molino e dal consulente di mercato Antonio Palermo. Incastonato il tassello relativo alla guida tecnica, i dirigenti biancoazzurri spingono a chiudere le prime trattative tra i giocatori. In odore di riconferma il portiere Ramunno ed il centrocampista Catalano. In entrata potrebbero sbarcare a Montalto il difensore Occhipinti, ex Vibonese, e l'attaccante Palmiteri.