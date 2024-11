I giallorossi vincono 2 a 1 in casa del Dattilo, sconfitta casalinga per il Roccella. Il Rende torna sul mercato: ecco Alassani

Nel girone D del campionato di Serie D è stato un pomeriggio che ha dato spazio a tre recuperi, con in campo due calabresi: Roccella e Cittanova.

Giallorossi corsari

Sul campo del Dattilo, il Cittanova di mister infantino conquista un importante vittoria che dà ossigeno alla squadra reggina. I giallorossi passano al 38’ del primo tempo con Napolitano, nella ripresa al 16’ i padroni di casa si fanno parare da Latella un calcio di rigore. Il Cittanova raddoppia al 20’ con Cosimo Cosenza, mentre la rete del Dattilo arriva 3 minuti più tardi e porta la firma di Manfrè.

Buio pesto Roccella

Ancora una sconfitta per il Roccella che al “Ninetto Muscolo” perde per 1 a 0 contro la Gelbison: i lucani con questi 3 punti si portano al secondo posto a -3 dalla capolista Acr Messina. A decidere il match di Roccella è il gol di Mautone al 85: i reggini restano ultimi in classifica con 13 punti e lo spettro della retrocessione che si fa sempre più minaccioso.

Altri match e mercato

Successo esterno anche per il Rotonda, che vince 1 a 0 in Sicilia in casa del Paternò: 3 punti che proiettano i lucani in piena zona play off. Nel frattempo il calciomercato del Rende fa registrare un nuovo innesto: si tratta dell’attaccante “Momo” Alassani, ex giocatore del Cosenza in D e nelle ultime stagioni al Trebisacce