Nella 30esima giornata vittoria importante dei rossoneri. Pareggio carico di orgoglio per il Roccella in casa del Rotonda, mentre è sfortunata la trasferta del Rende che perde 4-1 contro l'Acr Messina

Il colpaccio del turno infrasettimanale del campionato di Serie D è del Castrovillari. La squadra di mister Terranova conquista infatti 3 punti d'oro sul campo della Gelbison, terza in classifica. I lupi del Pollino vincono 3-1 e passano in vantaggio dopo appena 3' con Emmanuil, il raddoppio al 20' con Fernandez mentre i padroni di casa accorciano le distanze con Mautone a 10 minuti dal termine del primo tempo. Il definitivo 3-1 dei rossoneri arriva al 7' della ripresa con Mileto. Con questa vittoria il Castrovillari esce dalla zona play out.

Tra le calabresi arriva il Ko esterno del Rende che perde 4-1 in casa della capolista Acr Messina: per i giallorossi in gol Foggia (tripletta) e Bollino, mentre per la squadra biancorossa la firma sull'unico gol è di Consiglio. Una sconfitta che tiene il Rende al terzultimo posto a quota 30 punti, con una gara in più rispetto al Marina di Ragusa a 24.

Pirotecnico pareggio tra Rotonda e Roccella: finisce 3-3. I lucani passano con Goretta, l'ex Rende segna al 7' prima del pareggio quasi immediato del Roccella con Samake. I lupi del Pollino (sponda lucana) si riportano in vantaggio al 24' con Diop ma i reggini con Iacono fanno 2-2 nella ripresa. A 10 minuti dal novantesimo De Santis segna il tris biancoverde ma nel finale il Roccella sigla il definitivo 3-3 con Coluccio. Un punto che per la squadra allenata da Ciccio Galati serve solo per l'orgoglio: il Roccella è infatti ultimo e a un passo dall'Eccellenza.

Nelle altre gare finsice sul pari per 1-1 Acireale-Paternò, mentre il Messina Fc vince 1-0 sul campo del Licata. Risultato ad occhiali tra S.Agata e Troina. Il covid ha invece fermato: Biancavilla-San Luca, Cittanova-Dattilo e Marina di Ragusa-S. Maria Cilento.

La classifica

Acr Messina 64

Fc Messina 60

Gelbison Cilento 57

San Luca* 49

Acireale* 47

Rotonda 43

Dattilo*** 39

Biancavilla** 38

Licata* 37

Castrovillari 37

Troina 36

Paternò 36

San Maria Cilento*** 34

Cittanovese* 33

Rende* 30

Sant'Agata* 30

Marina di Ragusa** 24

Roccella* 16