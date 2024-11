Una giornata invece da dimenticare per il Rende che torna sconfitto da Pomigliano. (In basso, risultati e classifica)

Rende k.o. in trasferta. Una giornata da dimenticare invece per il Rende che torna sconfitto da Pomigliano con un netto 2-0. Per i silani quindi si complica la corsa verso i play off, o meglio per un miglior piazzamento nella griglia e cioè il secondo posto, vero obiettivo stagionale. Un gol per tempo e i locali non danno respiro alla formazione calabrese che dovrà vedersela nel prossimo turno proprio contro la capolista Sicula Leonzio.

Corsa salvezza. Il Castrovillari invece conquista tre punti fondamentali contro il Gladiator. Tre a uno il risultato finale e un passo in avanti verso la salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Sono tre ora le vittorie consecutive in casa

Soffre ma esulta anche il Roccella nello scontro diretto contro la Sarnese. La rete dei Rodriguez quasi allo scadere riposta il sorriso e la speranza agli ionici. Il Roccella sfrutta bene il doppio turno casalingo, dopo la vittoria contro la Frattese della settimana scorsa e sono due i successi consecutivi interni. Successo che permette di staccare di quattro punti proprio la Sarnese e di avvicinarsi all’Aversa Normanna distante solo due lunghezze.



Finisce con qualche giornata di anticipo il sogno della Sarnese battuta in trasferta anche dalla Frattese. Per i giallorossi si aprono le porte dell’Eccellenza.

Maria Chiara Sigillò

Risultati

Castrovillari - Gladiator 3-1; Due Torri - Palmese 0-3; Frattese - Sersale 4-1; Gela - Cavese 0-1; Gragnano - Igea Virtus 1-1; Pomigliano - Rende 2-0; Roccella - Sarnese 1-0; Sicula Leonzio - Aversa Normanna 2-1; Turris - Sancataldese 2-3

Classifica

Sicula Leonzio 70; Cavese 60; Rende 56, Igea Virtus 56; Palmese 55; Frattese 49; Gela 47; Turris 46; Gladiator 43; Gladiator 43; Pomigliano 41; Gragnano 40; Sancataldese 39; Aversa Normanna 32; Roccella 30; Castrovillari 27; Sarnese 26; Sersale 12; Due Torri 4 (Squadra ritirata)