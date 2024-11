La decima giornata del campionato di Serie D, la prima del 2021, non sorride alle calabresi. L’unica gioia arriva dal Roccella che riesce a conquistare i 3 punti in casa del Città di S. Agata. Per i reggini il gol di Carrozza al 58’.

Il San Luca assapora la vittoria ma nel finale viene raggiunto dal Troina. Al 26’ del secondo tempo i giallorossi restano in 10 uomini a seguito del doppio giallo di Greco. Il San Luca, però, riesca a passare in vantaggio a 12 minuti dal termine con Leveque. Il pareggio dei siciliani al 92’ con Berti. Al 5’ di recupero doppio giallo anche per Pezzati.



Il Rende affonda in casa, con il Dattilo che cala il poker. Già al 6’ i siciliani trovano con Manfrè il vantaggio. Il secondo gol del Dattilo è un regalo del Rende, con quattro retropassaggi consecutivi dei biancorossi che trovano poi impreparato Quintiero. Il terzo gol arriva al 42’ con Terranova, mentre al 45’ Bonfiglio trasforma un calcio di rigore. Il Rende trova il gol della bandiera nel finale di partita con il calcio di rigore di Louzada



Crolla in casa anche il Cittanova. La Gelbison passa in vantaggio con Mautone al 29’, i giallorossi con Viola pareggiano al 32’. Gli ospiti si scatenano nel secondo tempo con quattro reti: al 60’ rigore di Uliano, al 63’ Graziani, al 75’ Coulibaly ed al 79’ il quinto gol messo a segno da Figliolia. Per il Cittanova è la quinta sconfitta consecutiva.

Negli altri incontri vittoria esterna del FC Messina che batte 1-0 il Biancavilla. Pareggio per 0 – 0 tra Acireale e Rotonda. 1-1 invece tra Licata e S.Maria Cilento. L’Acr Messina batte 1-0 il Paternò e si conferma al primo posto in classifica. Il covid ha fatto rinviare il match tra M. Ragusa e Castrovillari.

Classifica girone I

Acr Messina 21

Acireale 20

FC Messina 20*

San Luca 18

Pol Santa Maria 16*

Licata 16

Gelbison 16

Biancavilla 14

Cittanova 13

Paternò 13*

Dattilo 13

Castrovillari 12**

Rotonda 12

Roccella 10

Città di Sant'Agata 9

Marina di Ragusa 5**

Troina 5***

Rende 2

* una gara in meno

** due gare in meno