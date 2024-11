Pari per Montalto e Gioiese. Kappaò il Rende sul campo del Torrecuso ed il Roccella al tappeto in casa contro il Marcianise

REGGIO CALABRIA – L’Hinterreggio cala il tris. Non in campo, con la Frattese si ferma a due gol, ma in classifica. Motivo che soddisfa di più la truppa di Ferraro. La squadra dello Stretto infila il terzo successo consecutivo in campionato e vola al secondo posto in graduatoria generale a braccetto con l’Akragas. A Fratta Maggiore decidono Maisano e Gallon. Non riesce l’impresa a domicilio, invece, alla gioiese bloccata sull’1-1 a Mugnano sul campo del Neapolis. Improta porta avanti i padroni di casa raggiunti dai viola di Dal Torrione al 41’ dal timbro di Totò Crucitti. Il MKontalto non va oltre lo 0-0 a Sorrento, mentre il Rende si fa rimontare dal Torrecuso. Zangaro illude i biancorossi, Perna e Galizia firmano aggancio e controsorpasso. Kappaò anche il Roccella. A piegare la matricola reggina il rigore trasformato da Pasquale Iadaresta, vecchia conoscenza del calcio calabrese per aver militato nella Vibonese.

Questo il quadro completo dei risultati della 6^ giornata:

Battipagliese-Agropoli 2-3 (13' pt Tarallo su rigore, 18' st Draghetti, 27' st Draghetti, 35' st Ficarrotta, 49' st Tarallo su rigore)

Due Torri-Leonfortese 0-0

Neapolis-Nuova Gioiese 1-1 (39' pt Improta, 41' pt A. Crucitti)

Nerostellati Frattese-Hinterreggio 0-2 (9' pt Maisano, 20' st Gallon)

Noto-Akragas 0-3 (45' pt Arena su rigore, 23' st Astarita, 35' st Savonarola)

Orlandina-Tiger Brolo 3-0 (10' st Lima, 47' st Guerriero, 50' st autorete di Frittitta)

Roccella-Progreditur Marcianise 0-1 (10' st Iadaresta su rigore)

Sorrento-Comprensorio Montalto 0-0 Torrecuso-Rende 2-1 (9' pt Zangaro, 18' st Perna, 48' st Galizia)