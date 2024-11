Il gialloblù vincono 4-1 in casa del Biancavilla mentre i reggini fanno loro il derby in casa del Rende. Perde il Castrovillari, pari per il San Luca

I sorrisi calabresi nella sesta giornata del campionato di Serie D arrivano da Fc Lamezia Terme e Cittanova. I lametini si sbarazzano con un poker dei siciliani del Biancavilla: in Sicilia, la sfida giocata sabato, vede i gialloblù di Erra vincere per 4-1. In rete Laribi, autorete del siciliano Moi e Bollino. Il Cittanova conquista invece il derby calabrese in casa del Rende: al "Lorenzon" decide una rete di Matteo Maggio al 66'.

Il San Luca non va oltre il pari per 1-1 contro la Gelbison: un risultato comunque più che positivo poichè ottenuto contro quella cche attualmente è la seconda forza del campionato insieme al Paternò. La classifica del girone I è guidata dal Real Aversa che conquista i 3 al "Mimmo Rende" di Castrovillari. I campani chiudono i conti già dopo 10 minuti portandosi già sul 3-0. A poco serve la reazione dei lupi del Pollino che segnano il loro unico gol al 16' con La Monica.

I risultati

Castrovillari-Real Aversa 1-3

Fc Messina-Trapani 1-1

Giarre-Paternò 0-2

Licata-Portici 4-0

Santa Maria Cilento-Città Sant’Agata 2-1

San Luca-Gelbison 1-1

Sancataldese-Acireale 0-2

Rende-Cittanova 0-1

Troina-Cavese 2-1

Biancavilla-Fc Lamezia Terme 1-4

La classifica

Real Aversa 15

Gelbison 14

Paternò 14

Cavese 13

Portici 13

Lamezia Terme 13

Sant'Agata 12

Acireale* 11

San Luca 11

Licata 10

Cittanova* 9

Santa Maria Cilento 8

Trapani** 7

Castrovillari 4

Biancavilla 3

FC Messina 2

Giarre 1

Rende 1

Sancataldese 0

Troina -3