Oggi pomeriggio, alle ore 14:30, si giocherà il recupero dell’undicesima giornata del campionato di Serie D, girone I, che vedrà protagoniste Acireale e Vibonese. L’incontro, inizialmente previsto per il 10 novembre scorso, era stato rinviato a causa del maltempo che si era abbattuto sulla città siciliana.

La sfida si disputerà allo stadio “Aci e Galatea” e sarà diretta dall’arbitro Ravara di Valdarno, coadiuvato dagli assistenti Scorteccia di Firenze e Nannipieri di Livorno.

Per la Vibonese, allenata da Michele Facciolo, questa partita rappresenta un’occasione fondamentale per riscattare la delusione della sconfitta nel derby calabrese contro la Reggina di domenica scorsa. Con una vittoria, i rossoblù salirebbero a quota 26 punti, agganciando in vetta alla classifica Scafatese e Siracusa, e scavalcando proprio la Reggina, attualmente ferma a 24 punti.

L’Acireale, invece, si presenta a questa partita in una situazione complicata: i siciliani occupano il penultimo posto in classifica con 8 punti, appena uno in più del fanalino di coda Akragas. La squadra di casa cercherà dunque di sfruttare il fattore campo per provare a invertire la rotta e guadagnare punti preziosi in chiave salvezza.