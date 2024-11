Impegni casalinghi per Lamezia e Castrovillari. Anche il Cittanova gioca in casa e la società dispone l’ingresso gratuito. Le altre di scena in trasferta

Sconfitto a Catania e uscito fuori dalla zona play off, il Lamezia Terme deve ritrovare subito la strada della vittoria. Il campionato di Serie D scenderà in campo quest’oggi alle 15 per affrontare la giornata numero 30 e per la squadra gialloblù ecco l’impegno casalingo contro la Mariglianese ultima della classe.

Chi invece è tornata in zona spareggi è la Vibonese a sua volta attesa dalla Sancataldese. Una partita non facile per la squadra rossoblù, all’andata bloccata al Luigi Razza sul risultato di parità. Anche il Locri giocherà in Sicilia, atteso dal Canicattì. La squadra di Renato Mancini ha consolidato quella seconda posizione da difendere nelle ultime giornate, per ottenere un risultato straordinario, impensabile alla vigilia.

Per le calabresi di bassa classifica, partita chiave per il Cittanova, in casa contro il Paternò, per alimentare le proprie speranze di partecipazione ai play out. Se non dovessero arrivare i tre punti, la retrocessione sarebbe ad un passo. Per l’occasione la società reggina ha disposto l’ingresso gratuito allo stadio. Il Castrovillari che in trasferta viaggia a ritmo da promozione o quasi, fra le mura amiche è un disastro e giovedì proprio al “Mimmo Rende” dovrà cercare di piegare il Città di S.Agata, terza forza del campionato. Gara esterna per il San Luca, alla ricerca di punti per la salvezza contro il Santa Maria Cilento, senza lo squalificato Leveque.