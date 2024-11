Non c'è pace per i neroverdi. Patron Carbone, rimette mano alla questione allenatore. Via Dal Torrione, torna Pellicori

A poche giornate dalla fine del campionato di Serie D, continua quella che ormai è diventata una vera e propria telenovela. Non c'è pace per la panchina della Palmese. Via Pellicori, torna Dal Torrione, il mister della storica salvezza nella scorsa stagione. Questione di giorni e si invertono nuovamente le parti. Via Dal Torrione, torna Pellicori. Quali siano le motivazioni di patron Carbone non è dato saperle, certo è che adesso l'unica preoccupazione è quella di affrontare le ultime partite, sette finali, per strappare la permanenza in Serie D.

Obiettivo salvezza

Un'impresa non da poco per i neroverdi, attualmente con 27 punti e in tredicesima posizione. L'obiettivo è quello di lasciare la griglia play out e chiudere per tempo la questione salvezza, ma attenzione ai punti di penalizzazione. Insomma da qui alla fine saranno sette battaglie, soprattutto per mister Pellicori. A lui il compito di risollevare, per la terza volta in una stagione, le sorti della squadra. La Palmese nelle ultime 4 partite ha collezione solo 3 punti, con una sconfitta e tre pareggi.

Due partite prima della pausa di Pasqua

Due partite prima della sosta. Il Roccella, in casa e il Troina, in trasferta. Due vittorie, soprattutto contro gli ennesi, che farebbero comodo e non solo alla Palmese.