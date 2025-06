Mentre si delineano i quadri tecnici, i club calabresi fissano le basi per il prossimo campionato. Definito lo staff dirigenziale della Vigor, la Reggina attende le firme di Trocini. Vibonese verso la continuità, mentre il Sambiase ha già voltato pagina

L’estate della Serie D si apre con le prime mosse operative da parte delle quattro calabresi – Reggina, Sambiase, Vibonese e Vigor Lamezia – chiamate a impostare la nuova stagione, a partire dalle panchine e dalle conferme nei quadri dirigenziali.

A Reggio Calabria, l’accordo con Bruno Trocini per la prosecuzione del rapporto tecnico è ormai ai dettagli finali. Il direttore generale della Reggina Praticò lo ha confermato pubblicamente, sottolineando che le firme sono vicine. In casa Sambiase, invece, si è già voltato pagina con l’arrivo del nuovo allenatore Tony Lio. Dal punto di vista dirigenziale, sono state confermate le figure di Gennaro Porpora come direttore tecnico e Nicola Samele nel ruolo di direttore sportivo.

A Vibo Valentia si attende ancora l’ufficialità, ma si va verso la conferma di Michele Facciolo in panchina e del direttore sportivo Ettore Meli. La sensazione è che il club voglia proseguire nel solco della continuità, anche in vista della prossima sessione di mercato. Intanto è già stata formalizzata la permanenza del direttore generale Mancini.

Situazione da definire a Lamezia Terme, dove sono state confermate le cariche dirigenziali: il presidente Salvatore Rettura, il vice Marco Rettura e il presidente onorario Alfredo Mercuri. Per la guida tecnica resta da sciogliere il nodo Rosario Salerno. Qualora il tecnico della promozione non venisse riconfermato, il nome principale per la panchina della Vigor Lamezia è quello di Giuseppe Pagana, reduce da una stagione all’Enna.