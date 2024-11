Il Rende si aggiudica il derby contro il Castrovillari e la vetta non è più un’utopia. Ancora una sconfitta invece lontano dal Lopresti per la Palmese. Il Roccella frena la corsa della capolista Igea Virtus, in piena zona cesarini. Sprofondo totale per il Sersale, ancora in solitaria all’ultimo posto

