Pippo Inzaghi allo stadio Guido d’Ippolito. Approfittando della sosta del campionato di Serie B, l’allenatore della Reggina si è recato ad assistere al match fra Lamezia Terme e Catania, super sfida della giornata di Serie D, accompagnando il patron Felice Saladini. Inzaghi ha celebrato l’evento postando uno scatto insieme allo stesso Saladini.

«Vince la Calabria»

«Oggi a Lamezia, col Pres Saladini, vince la Calabria». Questa la caption del post, visibile sul profilo Instagram dell’ex Campione del Mondo. Per un giorno, ci sarà un tifoso in più, dunque, per il Lamezia Terme.