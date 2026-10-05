Il tecnico dei tirrenici analizza il 2-0 incassato contro la Vibonese: «Poco cattivi sotto porta. L'impegno non manca, ma servono rinforzi in avanti per aiutare Franchi»
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Cade per la prima volta in stagione la neopromossa Praiatortora, sconfitta per 2-0 allo stadio "Luigi Razza" nell'attesissimo derby contro la Vibonese, valido per la sesta giornata del campionato di Serie D (Girone I). Un passaggio a vuoto firmato dai gol di Marsico e Castro che non scalfisce minimamente l'ottimo avvio di campionato dei cosentini, ma che mette a nudo alcune criticità offensive su cui servirà intervenire al più presto.
L'analisi del derby
Nel post-partita, mister Salvatore Viscardi ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, spiegando la dinamica che ha portato al raddoppio rossoblù nella seconda frazione di gioco: «Il secondo gol lo abbiamo preso perché cercavamo di pareggiarla, avendo inserito quattro attaccanti. Dunque è normale allungarsi e concedere qualcosina a loro. La mancanza di concretezza è una cosa che ci portiamo dietro da queste prime sei giornate, di conseguenza è normale che se non segni non puoi vincere né pareggiare».
L'appello alla società e al mercato
Oltre all'aspetto tattico e all'atteggiamento sotto porta, il tecnico dei tirrenici ha lanciato un messaggio chiaro alla dirigenza in vista delle prossime sessioni di riparazione, sottolineando la necessità di completare il reparto avanzato: «Stiamo lavorando durante la settimana e la società conosce il mio pensiero in merito. Speriamo di trovare soluzioni sia in allenamento ma anche sul mercato, perché abbiamo bisogno di un attaccante che dia una mano a Franchi che comunque sta facendo benissimo. Dobbiamo essere più cattivi, perché se non fai gol è giusto che perdi la partita».