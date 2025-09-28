Allo stadio D’Ippolito Vigor Lamezia e Sambiase non si fanno male (0-0), mentre gli amaranto si fanno riprendere dai campani nel secondo tempo (1-1). Torna al successo la Vibonese, che batte di misura il Castrum Favara (1-0)

Si fanno sentire le squadre calabresi nel quinto turno del campionato di Serie D (girone I) dopo le fatiche del turno infrasettimanale di mercoledì scorso. Tra vittorie e prestazioni importanti, diversi sono gli stati d’animo di Reggina, Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia ma tutte con rinnovate consapevolezze al termine di questo pomeriggio domenicale. Ecco allora come è andata.

Nessuna sconfitta

Ovviamente gli occhi era tutti puntati sul derby lametino tra Vigor Lamezia e Sambiase, da sempre molto sentito tra le due compagini. Era il secondo derby stagionale dopo quello di Coppa Italia dello scorso 31 agosto che sorrise al Sambiase. Stavolta però non ci sono vincitori né vinti dal momento che allo stadio D’Ippolito termina a reti bianche la stracittadina davanti a circa 3500 spettatori. Partita con buoni ritmi e tante occasioni da una parte e dall’altra come quelle dei vari Del Pin, Costanzo, Colombatti e Spanò ma l’equilibrio non si rompe ma con entrambe che muovono la propria classifica.

Quella che aveva bisogno di una forte svolta e sterzata era la Reggina dopo il periodo d’appannamento di inizio stagione. La formazione amaranto torna dalla trasferta sull’ostico campo del Savoia con un punto e allunga a tre la striscia di risultati senza vittoria. In terra campana finisce 1-1 ma con buoni spunti da parte dei ragazzi di mister Trocini che vanno inizialmente in vantaggio grazie a un calcio di rigore, al quarto d’ora del primo tempo, realizzato da capitan Barillà. Nella ripresa, però, Ledesma ristabilisce l’ordine. Torna a vince infine la Vibonese che, in casa contro il Castrum Favara, era chiamata a una prova di carattere. Nell’arco della partita la gestione è quasi sempre stata rossoblù, ma ci sono voluti gli ultimi minuti per sbloccare il risultato con il nuovo entrato Marsico.