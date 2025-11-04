Giunti praticamente a un terzo del campionato di Serie D (girone I) è possibile fare un primo parziale confronto sull'andamento delle squadre in relazione alla scorsa stagione e tenendo conto appunto solo di quelle presenti sia lo scorso anno che in questo campionato in corso. Ecco dunque stilato un rapporto punti che mette a specchio le prime dieci giornate disputate, con un occhio di riguardo soprattutto per le tre calabresi su quattro interessante.

Il confronto

Un sogno a occhi aperti innanzitutto quello che sta vivendo l'Igea Virtus, attuale capolista del raggruppamento con 21 punti e anche con il miglior attacco del torneo. Della compagine siciliana, di conseguenza, il balzo più grande rispetto alla scorsa stagione dal momento che nel campionato passato dopo dieci turni contava nove punti ed era in piena zona play out. Dodici punti in più dunque per la formazione giallorossa che guida questa speciale graduatoria davanti alla Nissa. Proprio quest'ultima annovera sei punti in più rispetto alla scorsa stagione, quando ne aveva racimolati dodici rispetto ai diciotto di quest'anno che valgono l'attuale terzo posto. L'ultima squadra a essere in positivo è l'Acireale con tre lunghezze in più.

Nessuna delle tre calabresi in positivo dopo dieci giornate, dal momento che solo il Sambiase è in linea con lo scorso anno poiché ha gli stessi punti, ovvero sedici, ed è al quinto posto proprio come lo scorso anno. Crollo evidente per Vibonese e Reggina che accusano il peggior passivo di tutte con otto punti di deficit. Eppure nella stagione 2024/25, dopo dieci uscite, la formazione rossoblù era addirittura prima in classifica con ventitré punti, con una lunghezza in più del Siracusa. Era quarta invece la Reggina, a quota diciannove.

Classifica 2024/25 dopo dieci giornate

Vibonese 23

Siracusa 22

Scafatese 19

Reggina 19

Sambiase 16

Paternò 15

Castrum Favara 12

Nissa 12

Sancataldese 12

Enna 12

Licata 11

Locri 10

N. Igea Virtus 9

Sant’Agata 7

Ragusa 7

Pompei 7

Acireale 5

Classifica 2025/26 dopo dieci giornate

N. Igea Virtus 21

Savoia 19

Nissa 18

Atl. Palermo 16

Sambiase 16

Vibonese 15

Milazzo 15

Gela 13

Gelbison 13

Castrum Favara 12

Reggina 11

Vigor Lamezia 11

Enna 11

Paternò 9

Sancataldese 8

Acireale 8

Ragusa 7

Messina 2

Rapporto punti

N. Igea Virtus +12«

Nissa +6

Acireale +3

Sambiase =

Castrum Favara =

Ragusa =

Enna -1

Sancataldese -4

Paternò -6

Vibonese -8

Reggina -8