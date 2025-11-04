Dopo dieci giornate stesso andamento (sedici punti) e stessa posizione (quinta) per il Sambiase. Ben otto punti di deficit per rossoblù e amaranto
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Giunti praticamente a un terzo del campionato di Serie D (girone I) è possibile fare un primo parziale confronto sull'andamento delle squadre in relazione alla scorsa stagione e tenendo conto appunto solo di quelle presenti sia lo scorso anno che in questo campionato in corso. Ecco dunque stilato un rapporto punti che mette a specchio le prime dieci giornate disputate, con un occhio di riguardo soprattutto per le tre calabresi su quattro interessante.
Il confronto
Un sogno a occhi aperti innanzitutto quello che sta vivendo l'Igea Virtus, attuale capolista del raggruppamento con 21 punti e anche con il miglior attacco del torneo. Della compagine siciliana, di conseguenza, il balzo più grande rispetto alla scorsa stagione dal momento che nel campionato passato dopo dieci turni contava nove punti ed era in piena zona play out. Dodici punti in più dunque per la formazione giallorossa che guida questa speciale graduatoria davanti alla Nissa. Proprio quest'ultima annovera sei punti in più rispetto alla scorsa stagione, quando ne aveva racimolati dodici rispetto ai diciotto di quest'anno che valgono l'attuale terzo posto. L'ultima squadra a essere in positivo è l'Acireale con tre lunghezze in più.
Nessuna delle tre calabresi in positivo dopo dieci giornate, dal momento che solo il Sambiase è in linea con lo scorso anno poiché ha gli stessi punti, ovvero sedici, ed è al quinto posto proprio come lo scorso anno. Crollo evidente per Vibonese e Reggina che accusano il peggior passivo di tutte con otto punti di deficit. Eppure nella stagione 2024/25, dopo dieci uscite, la formazione rossoblù era addirittura prima in classifica con ventitré punti, con una lunghezza in più del Siracusa. Era quarta invece la Reggina, a quota diciannove.
Classifica 2024/25 dopo dieci giornate
Vibonese 23
Siracusa 22
Scafatese 19
Reggina 19
Sambiase 16
Paternò 15
Castrum Favara 12
Nissa 12
Sancataldese 12
Enna 12
Licata 11
Locri 10
N. Igea Virtus 9
Sant’Agata 7
Ragusa 7
Pompei 7
Acireale 5
Classifica 2025/26 dopo dieci giornate
N. Igea Virtus 21
Savoia 19
Nissa 18
Atl. Palermo 16
Sambiase 16
Vibonese 15
Milazzo 15
Gela 13
Gelbison 13
Castrum Favara 12
Reggina 11
Vigor Lamezia 11
Enna 11
Paternò 9
Sancataldese 8
Acireale 8
Ragusa 7
Messina 2
Rapporto punti
N. Igea Virtus +12«
Nissa +6
Acireale +3
Sambiase =
Castrum Favara =
Ragusa =
Enna -1
Sancataldese -4
Paternò -6
Vibonese -8
Reggina -8