Una vittoria potrebbe permettere agli amaranto di fare un importante balzo in classifica, ma i biancoverdi vengono da un mese importante. Cerca la vittoria che manca da più di un mese, invece, il Sambiase. Vibonese a caccia di punti salvezza
Il girone I di Serie D entra nella fase più calda della stagione. Nella 25esima giornata i riflettori sono puntati su Vigor Lamezia-Reggina, sfida che può incidere in modo significativo sugli equilibri di vertice.
Gli amaranto arrivano dal deludente pareggio casalingo nel derby dello Stretto contro il Messina, ma restano pienamente agganciati al treno di testa: sono a soli due punti dalla vetta occupata dal Savoia e condivisa con l’Igea Virtus.
Momento positivo, invece, per la Vigor Lamezia. I biancoverdi hanno messo insieme quattro vittorie e una sola sconfitta – lo stop contro la Nissa nell’ultimo turno – nell’ultimo mese riuscendo a tirarsi fuori dalla zona play-out e a consolidare una posizione al momento rassicurante.
Rendimento opposto per il Sambiase, che non vince dall’11 gennaio e ha perso terreno rispetto alle prime cinque. Nell’ultimo turno, però, i giallorossi hanno dato segnali di reazione fermando sullo 0-0 la corazzata Igea Virtus. Per i ragazzi di Tony Lio ora c’è l’impegnativa trasferta al “Franco Scoglio” di Messina.
Chiude il quadro delle calabresi la Vibonese, reduce dal pesante 4-0 incassato a Milazzo. Al “Razza”, contro la Gelbison, i rossoblù sono chiamati a una risposta immediata per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.
Il programma del 25esimo turno
Athletic Club Palermo-Gela
Acireale-Milazzo
Vibonese-Gelbison
Messina-Sambiase
Igea Virtus-Paternò
Ragusa-Castrum Favara
Sancataldese-Enna
Savoia-Nissa
Vigor Lamezia-Reggina
La classifica
Savoi 46
Igea Virtus 46
Nissa 45
Athletic Club Palermo 44*
Reggina 44
Milazzo 38
Gela 36 (-1)
Gelbison 36
Sambiase 33
Vigor Lamezia 31
Enna 27*
Vibonese 26
Messina 22 (-14)
Sancataldese 21
Ragusa 21
Acireale 20 (-1)
Castrum Favara 20
Paternò 14
*una partita in meno