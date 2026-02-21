Il girone I di Serie D entra nella fase più calda della stagione. Nella 25esima giornata i riflettori sono puntati su Vigor Lamezia-Reggina, sfida che può incidere in modo significativo sugli equilibri di vertice.

Gli amaranto arrivano dal deludente pareggio casalingo nel derby dello Stretto contro il Messina, ma restano pienamente agganciati al treno di testa: sono a soli due punti dalla vetta occupata dal Savoia e condivisa con l’Igea Virtus.

Momento positivo, invece, per la Vigor Lamezia. I biancoverdi hanno messo insieme quattro vittorie e una sola sconfitta – lo stop contro la Nissa nell’ultimo turno – nell’ultimo mese riuscendo a tirarsi fuori dalla zona play-out e a consolidare una posizione al momento rassicurante.

Rendimento opposto per il Sambiase, che non vince dall’11 gennaio e ha perso terreno rispetto alle prime cinque. Nell’ultimo turno, però, i giallorossi hanno dato segnali di reazione fermando sullo 0-0 la corazzata Igea Virtus. Per i ragazzi di Tony Lio ora c’è l’impegnativa trasferta al “Franco Scoglio” di Messina.

Chiude il quadro delle calabresi la Vibonese, reduce dal pesante 4-0 incassato a Milazzo. Al “Razza”, contro la Gelbison, i rossoblù sono chiamati a una risposta immediata per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Le compagini calabresi di Serie D si preparano per la 25esima giornata. Attesa per il derby Vigor Lamezia-Reggina, il Sambiase va a Messina mentre la Vibonese cerca tranquillità contro la Gelbison.

Il programma del 25esimo turno

Athletic Club Palermo-Gela

Acireale-Milazzo

Vibonese-Gelbison

Messina-Sambiase

Igea Virtus-Paternò

Ragusa-Castrum Favara

Sancataldese-Enna

Savoia-Nissa

Vigor Lamezia-Reggina

La classifica

Savoi 46

Igea Virtus 46

Nissa 45

Athletic Club Palermo 44*

Reggina 44

Milazzo 38

Gela 36 (-1)

Gelbison 36

Sambiase 33

Vigor Lamezia 31

Enna 27*

Vibonese 26

Messina 22 (-14)

Sancataldese 21

Ragusa 21

Acireale 20 (-1)

Castrum Favara 20

Paternò 14

*una partita in meno