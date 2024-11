Le due squadre escluse ufficialmente dal ripescaggio. La Vibonese, al momento, si appellerà al Tar per la questione riammissione in Lega Pro subentrando al posto del Messina

Solo la Triestina ripescata, no al Rende per una fideiussione ritenuta non idonea, respinta inoltre la richiesta di riapertura ai ripescaggi che avrebbe consentito a societa' virtuose come Vibonese, Forli', Lumezzane e Potenza di partecipare al prossimo campionato professionistico di Serie C, che cosi' sara' composta solo da 56 squadre. I motivi della mancata riapertura dei ripescaggio, decisa oggi dal Consiglio federale della Figc, hanno causato un nuovo 'Aventino' dell'Assocalciatori, i cui vertici a partire dal presidente Damiano Tommasi, sono usciti anzitempo dalla riunione per protesta.

Tra le altre motivazioni della protesta dell'Aic, vi e' anche la decisione di posticipare i termini di pagamento delle mensilita' di giugno a meta' settembre. "Essere presi in giro non fa piacere, per la categoria che rappresentiamo meritiamo un altro trattamento. Non e' bellissimo far parte di questa Federazione", ha tuonato all'uscita Tommasi, preannunciando che l'Aic non prendera' parte alle prossime riunioni de Consiglio federale.