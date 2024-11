VIDEO | Al debutto fra le mura amiche, la squadra di Ciccio Cozza piega la Gelbison. I rossoneri ribaltano il risultato in casa del Paternò

Il difensore De Miranda e l’attaccante Bargas firmano la prima vittoria del San Luca nel torneo di Serie D.

Un successo dal sapore sudamericano per la squadra di Ciccio Cozza, capace di ribaltare il doppio svantaggio accumulato contro la Gelbison. Primo tempo da dimenticare, ma ripresa da urlo, con il centravanti “El Benzinero” Bargas a riaprire i giochi e a firmare il tris. Nel mezzo anche il centro del difensore De Miranda.





Fermi Rende e Cittanova per accertamenti legati al Covid-19 e sconfitto un Roccella ancora da assemblare, l’altra soddisfazione per la Calabria di Serie D arriva dal Castrovillari, che piazza il colpo in casa del Paternò.





Rossoneri sciuponi in avvio, poi puniti dal gol dell’ex firmato da Jonis Khoris. La risposta dei lupi del Pollino è affidata al centravanti argentino Corado, a segno per la seconda domenica consecutiva.

Quindi, nella ripresa, la potente punizione del centrocampista greco Emmanouil Vasilios, regala i tre punti alla squadra di Franceschini.

Due vittorie nella seconda giornata di Serie D per la Calabria esclusivamente con gol stranieri.