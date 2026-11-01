La squadra di mister Tony Lio vince 2-4 al "D'Alcontres-Barone" un match al cardiopalma: doppietta di Haberkon e sigilli di Sueva e Della Salandra. I giallorossi restano in cima alla classifica in coabitazione con la Reggina

Il Sambiase non si ferma più e continua a far sognare ad occhi aperti tutto il popolo giallorosso. In occasione della decima giornata del campionato di Serie D (Girone I), la formazione guidata da mister Tony Lio conquista uno straordinario successo per 2-4 sul difficile campo dell'Igea Virtus. Una vittoria pirotecnica e al cardiopalma, sigillata definitivamente solo in pieno recupero, che permette ai calabresi di difendere il primato in classifica a quota 23 punti, sempre a braccetto con la Reggina.

Primo tempo: botta e risposta Faccetti-Haberkon

L'avvio di gara al "D'Alcontres-Barone" si rivela subito in salita per la capolista. Al 14' sono infatti i padroni di casa a sbloccare il punteggio grazie al colpo di testa vincente di Faccetti. Il Sambiase non si scompone e al 26' trova il pari: perfetta imbucata di Gualtieri per Haberkon che, a tu per tu con De Giosa, mantiene la freddezza e spiazza l'estremo difensore di casa.

Nel finale di frazione le emozioni raddoppiano: al 44' l'estremo difensore giallorosso Giuliani si supera neutralizzando il tentativo di Cicirello, mentre nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro è la sfortuna a fermare l'Igea Virtus, con una gran botta di Longo che si stampa sulla traversa.

Secondo tempo: uragano giallorosso e finale da brividi

La ripresa si apre nel segno di un incontenibile Haberkon. Al 55' l'attaccante riceve palla spalle alla porta, protegge la sfera e scaglia un sinistro terrificante che bacia la traversa e si insacca per l'1-2. Il Sambiase viaggia sulle ali dell'entusiasmo e al 67' cala il tris con Sueva, glaciale davanti a De Giosa. Due minuti dopo i giallorossi sfiorano addirittura la quarta rete con un destro volante di Della Salandra che incoccia sul legno.

A sedici minuti dal termine l'Igea Virtus riapre inaspettatamente i giochi grazie ad una sfortunata deviazione di Colombatti che beffa il proprio portiere Giuliani per l'2-3. Nel finale i locali spingono alla ricerca del pari, ma al 95' arriva la perla che chiude i conti: De Luca parte dalla propria trequarti, copre 70 metri palla al piede e serve a Della Salandra un pallone che deve solo essere spinto in rete per il definitivo 2-4.

Il tabellino

IGEA VIRTUS: De Giosa, Piovano, Cicirello, Joao Pedro (Kmalich, 36’ pt), Longo (Samake, 22’ st), Vacca (Ferrara, 18’ st), Ursino, Martinelli (Garcia Martinoli, 5’ st), Faccetti, Sangiorgi, Tumminelli (Verduci, 24’ st). A disp. Creuso, Tolomello, Iannello, Torre. All. Modica

SAMBIASE: Giuliani, Garcia Magnelli, Colombatti, De Luca, Bruno (Brejnak, 1’ st), Diogo, Gualtieri (Grisley, 42’ st), Waller, Sueva (Furiato, 35’ st), Haberkon (Della Salandra, 18’ st), Brandalisse (Di Razza, 24’ st). A disp. Pallone, Foniciello, Perri, Simigliani. All. Lio

MARCATORI: 14' pt Faccetti (IGV), 26' pt Haberkon (S), 10' st Haberkon (S), 22' st Sueva (S), 29' st aut. Colombatti (IGV), 50' st Della Salandra (S)

ARBITRO: Radovanovic da Maniago-Pordenone, assistenti Marri (Gradisca D’Isonzo) e Lendaro (Pordenone)

NOTE: Ammoniti Faccetti (IGV), Sueva (S), Ursino (IGV), Kmalich (IGV), Della Salandra (S). Angoli 7-5. Recupero 1’ pt-5' st