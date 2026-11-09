Pronostico ampiamente rispettato al "D'Ippolito". Nell'undicesima giornata del girone I di Serie D, il Sambiase non fallisce l'appuntamento con i tre punti nel più classico dei testa-coda, superando con un secco 2-0 il Ragusa. Una vittoria d'autorità che consente ai giallorossi di proseguire la propria marcia in vetta alla classifica a braccetto con la Reggina, lanciando nel migliore dei modi l'attesissimo scontro diretto in programma la prossima domenica.

Primo tempo: apripista Waller, raddoppia Sueva

La gara si mette subito in discesa per i padroni di casa, che sbloccano il punteggio dopo appena due minuti dal fischio d'inizio. Sugli sviluppi di una conclusione di Brandalisse respinta con affanno dal portiere ospite Esposito, Waller è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla vagante e ad appoggiare in rete da due passi l'1-0.

Il gol immediato scioglie le gambe ai calabresi che continuano a spingere sull'acceleratore. Al 20' arriva il raddoppio: pennellata perfetta su calcio di punizione disegnata da Diogo e incornata vincente di Sueva, al suo terzo centro consecutivo in campionato. Alla mezz'ora il Sambiase va persino vicino al tris con una staffilata a botta sicura di Brandalisse sul secondo palo, disinnescata questa volta da un grande intervento di Esposito.

Secondo tempo: gestione e occasioni, il Ragusa non punge

Nella ripresa il canovaccio tattico non cambia: è sempre il Sambiase a mantenere saldamente in mano il pallino del gioco. Al 5' della ripresa è De Luca ad andare vicino al gol di testa, vedendosi respingere la conclusione sulla linea di porta da Accetta. Al 18' st altra nitida palla gol per Furiato, che a tu per tu con l'estremo difensore siciliano non riesce a dare sufficiente angolo al pallone.

L'unico brivido per i giallorossi arriva a cinque minuti dal termine per una deviazione fortuita dello stesso De Luca che rischia l'autorete, ma la palla sfiora il palo e termina sul fondo. Al triplice fischio esplode la festa del pubblico di casa: il Sambiase conquista i tre punti e si proietta nel migliore dei modi verso la super sfida di domenica contro la Reggina.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Garcia Magnelli, Colombatti (Di Razza, 30’ st), De Luca, Brejnak, Waller, Diogo (Foniciello, 34’ st), Gualtieri, Sueva (Furiato, 16’ st), Haberkon (Simigliani, 43’ st), Brandalisse (Perri, 28’ st). A disp. Pallone, Bruno, Grisley, Della Salandra. All. Lio

RAGUSA: M. Esposito, Palladino (Martorelli, 34’ st), Esposito, Bianco, Accetta, D’Amore, Dini (Mesisca, 14’ st), Guzzo (Brugaletta, 19’ pt), Sinatra, Capone (D’Innocenzo, 1’ st), Golfo. A disp. Bonagura, Cinnirella, Benassi, Vita, Crisci. All. De Clemente

MARCATORI: 2' pt Waller, 20' pt Sueva

ARBITRO: Tedesco da Battipaglia, assistenti Pisani (Nocera Inferiore) e Tallarico (Ercolano)

NOTE: ammoniti D’Innocenzo (R), Furiato (S). Angoli 8-6. Recupero 2’ pt-4’ st.