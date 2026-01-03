Scossone in casa della Vigor Lamezia che apre il proprio 2026 con una grossa novità. Alla vigilia del primo match del nuovo anno solare, in casa dell'Acireale per il delicato scontro salvezza, la compagine biancoverde ha annunciato la risoluzione consensuale con l'ormai direttore sportivo Giovanni Caterino.

La separazione

Dura solo metà stagione dunque l'avventura dello stesso Caterino, che era arrivato la scorsa estate per avviare il progetto vigorino.

Dal 2008 ha iniziato a collaborare con diversi agenti di calciatori, sviluppando competenze nella valutazione tecnica e nella costruzione delle rose che lo hanno poi portato negli anni successivi a ricoprire incarichi nell’area direzione sportiva in diverse società professionistiche, tra cui Trani, Messina, Ischia, Milazzo, ottenendo sempre il massimo dei risultati. Dal 2013 al 2015 è stato osservatore per la Prima Squadra del Catania, esperienza seguita da un lungo percorso al Milan, dove dal 2016 al 2024 ha lavorato come osservatore internazionale per la Prima Squadra, seguendo profili in Italia e nei principali campionati europei.