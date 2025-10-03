Dopo il pari con il Savoia, e una partenza a rilento, gli amaranto di Bruno Trocini vuole ritrovare i 3 punti davanti al pubblico del “Granillo”. Vigor Lamezia in casa del Paternò, mentre il Sambiase ospita il Savoia
PHOTO
Le squadre calabresi di Serie D si preparano a tornare in campo domenica per la sesta giornata del girone I. Attesa per la Reggina, che dopo un avvio a rilento è chiamata a conquistare i tre punti per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, occupata dal Gela con 10 punti. La formazione di Bruno Trocini, ferma a quota 5, dopo il pareggio esterno contro il Savoia ospiterà al “Granillo” il Ragusa. In casa amaranto regna il silenzio stampa, ma la sfida rappresenta un crocevia importante per ritrovare continuità e fiducia.
Vuole dare seguito al successo di misura ottenuto contro il Castrumfavara la Vibonese, che affronterà la trasferta siciliana contro la Nissa. Un match particolare, che vedrà l’ex rossoblù Pietro Terranova protagonista in maglia avversaria, leader offensivo dei padroni di casa.
Trasferta in Sicilia anche per la Vigor Lamezia, reduce dal pareggio nel derby col Sambiase: i biancoverdi faranno visita al Paternò, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, con l’obiettivo di consolidare il buon avvio di campionato e proseguire la striscia positiva di risultati.
Appuntamento casalingo, invece, per il Sambiase di Tony Lio, a quota 8 punti in classifica. I giallorossi ospiteranno al “Guido D’Ippolito” il Savoia (in classifica a quota 9) dell’ex direttore sportivo sambiasino Antonio Mazzei.
Il programma completo
Castrumfavara-Gelbison
Acireale-Sancataldese
Enna-Messina
Nissa-Vibonese
Paternò-Vigor Lamezia
Reggina-Ragusa
Sambiase-Savoia
Gela-Nuova Igea Virtus
Milazzo-Athletic Palermo