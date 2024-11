Gli uomini di Facciolo se la vedranno contro l’ostica Igea Virtus, gli amaranto contro il Licata non possono sbagliare. Sambiase in trasferta contro la capolista Scafatese, Locri al Macrì contro il Siracusa

La Vibonese non si vuole fermare: dopo quattro vittorie consecutive, i rossoblù cercano la manita al D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. Una trasferta difficile contro un'Igea Virtus che ha iniziato bene e che occupa momentaneamente il quinto posto in classifica, a pari punti con la Reggina.

A proposito di Reggina, gli amaranto non hanno più tempo e alibi: al Granillo contro il Licata esiste un solo risultato possibile. Gli ultimi 20’ del recupero contro l’Acireale sono stati confortanti e Pergolizzi ha aperto alla possibilità di cambiare modulo.

Trasferta sulla carta proibitiva per il Sambiase di mister Morelli, che sarà ospitato dalla capolista Scafatese. I campani, dopo aver fatto bottino pieno nelle prime cinque partite, vengono dal pareggio con l’Akragas. Impegno difficile anche per il Locri di Ciccio Cozza, galvanizzato dalla vittoria proprio nel derby contro il Sambiase: al Macrì arriva la corazzata Siracusa, ora decisa a prendersi il primato.

Grande opportunità per il Pompei, che – contro la Sancataldese ultima in classifica - vuole provare a prendersi un posto in piena zona play-off. Obiettivo tre punti anche per il Ragusa, in crescita nelle ultime uscite e pronto per il derby casalingo contro il Paternò. Chiudono la settima giornata del Girone I tre scontri diretti: Castrumfavara-Nissa, Acireale-Enna e Città di Sant’Agata-Akragas.

Il programma

Castrum Favara-Nissa

Acireale-Enna

Città di S.Agata-Akragas

Locri-Siracusa

Nuova Igea Virtus-Vibonese

Ragusa-Paternò

Reggina-Licata

Sancataldese-Pompei

Scafatese-Sambiase

La classifica

Scafatese 16

Siracusa 15

Vibonese 13

Igea Virtus 10

Reggina 10

Pompei 9

Locri 9

Sambiase 8

Paternò 8

Castrumfavara 8

Sant'Agata 7

Nissa 6

Enna 6

Ragusa 6

Licata 5

Acireale 5

Sancataldese 4

Akragas 4