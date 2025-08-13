La Vigor Lamezia è attualmente in ritiro in Sila per la preparazione estiva, in vista del prossimo campionato di Serie D che affronterà con l'etichetta di neopromossa. Nel frattempo però la società continua a sondare il mercato e le occasioni che offe, anche per completare un organico già così competitivo e che può dire la sua nel corso della prossima stagione. Agli ordini del nuovo tecnico Foglia Manzillo, dunque, si aggiunge un nuovo tassello.

Tassello in difesa

Esperienza e dinamismo, a tal proposito, per il reparto arretrato della Vigor Lamezia. Ufficiale infatti l'ingaggio del classe 2002, Matteo Montebugnoli. Il ventitreenne conosce bene questo tipo di campionato nonostante la giovane età, avendo vestito e accumulato esperienza nei primi anni della sua carriera, con le maglie di Mezzolara, Carpi e Vastese.

Nelle ultime due stagioni, invece, per lui esperienze in Serie C con le maglie di Olbia e di Sestri Levante. Si tratta di un difensore giovane ma già con un importante bagaglio calcistico. Inoltre può essere schierato sia al centro della difesa che da terzino sinistro per le sue abilità sia nel marcare che nello spingere sulla fascia, creando così duttilità tattica negli schemi del nuovo tecnico. Il nuovo acquisto è già con il gruppo e sta effettuando la preparazione.