Si sono concluse da poco le partite valide per la nona giornata del campionato di Serie D. Tra le calabresi del girone I, il Castrovillari è sceso in campo ieri in uno dei tre anticipi: i Lupi del Pollino hanno pareggiato per 1-1 tra le mura amiche del "Mimmo Rende" contro i siciliani della Sancataldese. Oggi il resto della giornata. Ecco di seguito i risultati finali, la classifica e il prossimo turno in programma per le 14.30 di mercoledì 1 novembre.

I risultati della decima giornata

Castrovillari-Sancataldese 1-1 (ieri)

Portici-Siracusa 0-5 (ieri)

Trapani-Nuova Igea Virtus 2-1 (ieri)

Akragas-Canicattì 2-1

Gioiese-Fc Lamezia Terme 0-0

Licata-San Luca 3-2

Ragusa-LFA Reggio Calabria 0-0

Vibonese-Locri 3-0

Città di S. Agata-Acireale 1-0

riposa: Real Casalnuovo

Il prossimo turno

Canicattì-Real Casalnuovo

FC Lamezia Terme-Città di S. Agata

Locri-Akragas

Nuova Igea Virtus-Castrovillari

San Luca-Gioiese

Sancataldese-Vibonese

LFA Reggio Calabria-Trapani

Siracusa-Licata

Acireale-Ragusa

riposa: Portici