Una stagione sempre più tribolata e sempre più condizionata dal covid. Proprio oggi che il Dipartimento Interregionale ha fissato al 26 maggio i recuperi delle tre gare rimanenti per riallinearsi, ecco altri tre confronti che saltano. Diversi casi di positività all’interno dei siciliani del Dattilo hanno fatto rinviare la gara di domenica scorsa con il Marina di Ragusa e faranno slittare anche quella di domenica prossima con il Città di S.Agata (in questo caso il recupero è stato già fissato per il 2 giugno).

Ma sempre oggi il Santa Maria Cilento ha fatto sapere di avere diversi contagiati al proprio interno e di aver chiesto e ottenuto il rinvio della partita di domenica con il Rende e quella di mercoledì (quando è previsto il turno infrasettimanale) con il Marina di Ragusa. Campionato sempre più falsato e sfasato, che difficilmente, se continua questo andazzo, potrà concludersi, per ciò che riguarda la stagione regolare, il prossimo 13 giugno. E questo mette allora in forse la disputa della post season, nel senso che potrebbero saltare i play out. Non è escluso, infatti, che il Dipartimento Interregionale prenda la stessa decisione dell’anno scorso, facendo retrocedere direttamente alcune squadre, senza spareggi, per mancanza di date e anche per motivi di evidente opportunità.

Una soluzione che si starebbe valutando, perché rischiano di dilatarsi i tempi e cominciano a scarseggiare le date per i recuperi infrasettimanali. E così diventano sei le partite da recuperare a sei giornate dalla conclusione. Il guaio è che non si potranno recuperare tutte in una o due date, perché il Santa Maria Cilento dovrà adesso recuperare tre incontri.