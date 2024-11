Nonostante una partita in cui i giovani della formazione viola hanno lottato con onore, a trionfare sono i padroni di casa che conquistano 3 punti fondamentali per allontanarsi dalla zona playout

I giovani della Gioiese, nonostante lottino con onore per la maglia, escono sconfitti anche dalla trasferta di Canicattì con il risultato di 0-3 e sono sempre più ultimi in graduatoria. Al "Saraceno" di Ravanusa i biancorossi siciliani conquistano punti che valgono oro per allontanarsi dalla zona calda della bassa classifica del campionato di Serie D girone I.

Primo tempo

La Gioiese tiene bene il campo, quadrata in fase difensiva con un accorto 4-5-1 e non rinuncia a sortite offensive insidiose in contropiede. Il Canicattì ha il possesso palla, prova trame di gioco, ma i ritmi sono compassati e non riesce a trovare spazio tra le fitte maglie viola. Tutto ciò fino al 41', quando, a seguito di un rinvio sbagliato di un difensore pianigiano, Sidibe viene servito in area con un fendente rasoterra dalla sinistra di Pussetto, e sblocca il risultato con un tocco ravvicinato.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi il Canicattì raddoppia quasi subito, dopo 7 minuti. La Gioiese perde palla in attacco. Pussetto viene servito con un lungo lancio in profondità, si invola verso il portiere viola e lo trafigge con freddezza. Le aquile della piana accusano il colpo e al 60' subiscono il tris dell'argentino Ponilla, bravo a calciare di prima intenzione da dentro l'area e a imbeccare l'angolino basso. Dopodiché, la gara perde di stimoli e intensità e si trascina fino al triplice fischio, senza minuti di recupero. Il Canicattì compie un sospiro di sollievo per una vittoria provvidenziale. Per la Gioiese non è semplice far trovare la giusta intesa tra i nuovi calciatori approdati ultimamente in riva al Petrace. È un percorso che richiede tempo, quello che a questo punto del campionato, purtroppo per i tifosi di fede viola, inizia a scarseggiare.

Il tabellino

Canicattì-Gioiese 3-0

Canicattì: Testagrossa, Amenta, Tedesco, Sottile, Raimondi, Camara, Salvia, Sidibe, Ponilla, Pussetto, Giancotti. In panchina: Cabriglia, Loza, Perez, Frangiamone, Caserta, Iezzi, Garofalo, Catania, Petruzzi. All. Pidatella

Gioiese: Lando, Maressa, Cissokho, Toscano, Montefusco, Messaggi, Armani, Poli, Sanchez, Di Maggio, Miceli. In panchina: D'Amato, Di Pinto, De Rosa, Latella, Mandaglio. All. Arcidiaco

Arbitro: Giovanni Antonini sez. Rimini, coadiuvato da Andrea Mapelli sez. Treviglio e Federico Monardo sez. Bergamo Marcatori: 41’ pt Sidibe, 52’ st Pussetto, 60’ st Ponilla Canicattì 3 Gioiese 0