Turno infrasettimanale amaro per la Vibonese. La formazione di Buscè viene infatti sconfitta di misura sul terreno dello stadio “Aci e Galatea” di Acireale. I padroni di casa conquistano il bottino pieno grazie alla rovesciata di Cangemi arrivata al 37' della prima frazione di gioco.

Il match

Nel primo tempo, la partita è vivace fin dai primi minuti, con molti lanci lunghi e numerosi errori individuali da parte di entrambe le squadre. Il primo tiro in porta è di marca calabrese con Malara al 20', Vibonese ancora più pericolosa, con Favetta che ha colpito la traversa al 25'. All'29', si fa vedere l'Acireale con al conclusione di Mirabelli deviata in angolo. Il momento decisivo del match al 37', quando Cicirello crea per Cangemi, che in rovesciata mette a segno la rete del vantaggio siciliano. Nel finale di tempo Malara viene espulso dopo aver commessodue falli su Cicirello, lasciando la Vibonese anche in svantaggio numerico.

Nel secondo tempo, l'Acireale ha continuato a essere aggressiva, sfruttando la superiorità numerica, ma ha mancato diverse occasioni per raddoppiare il punteggio. Zuppel ha avuto due buone opportunità al 54' e al 59', ma ha sbagliato il bersaglio. Anche D’Alessandris ha sprecato una chance al 66'. La Vibonese ha sfiorato il pareggio al 79' con una pericolosa punizione di Ciotti, ma è stato fischiato fallo in attacco. Al 86', ancora Ciotti pericoloso, ma il suo tiro viene deviato. Zuppel ha provato ancora al 87': pallone a lato. Infine, Palma ha avuto un'occasione incredibile per il raddoppio ma ha sbagliato il gol a due metri dalla porta.

Il tabellino

ACIREALE: Zizzania; Galletta (62' Milo), Mirabelli (69' Russotto), Germinio, Lo Coco; Palma, Lucchese (62' Vaccaro); Cicirello (50' D'Alessandris), Sticenko, Cangemi (76' Montaperto); Zuppel. A disp.: Restuccia, Cottone, Spinelli, Cusumano. All. Marra.

VIBONESE (4-1-4-1): Del Bello; Ciotti, Onraita, Baldan, Malara; Esposito (80' Mal); Castillo, Borgia (46' Anzelmo), Staropoli (46' Casalosangue), Furina; Favetta (46' Gaeta) . A disp.: Polidori, Terranova, Iuliano, Puca, Carbone. All. Buscè.

ARBITRO: Colelli di Ostia Lido (Fantini-Pascoli).

MARCATORI: 37' Cangemi

NOTE: Ammoniti: Galletta, Staropoli, Malara, D'Alessandris, Milo, Zuppel. Espulsioni: Malara