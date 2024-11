Il derby calabrese in zona playout va alla formazione rossonera che batte 2-1, in casa, la squadra di Renato Mancini. La classifica del girone I aggiornata dopo l'ultimo turno

Si è conclusa con le partite disputate questo pomeriggio la 34esima giornata del campionato di Serie D, cominciata ieri con l'anticipo che ha regalato tre punti fondamentali al Locri, in casa, contro la Sancataldese. Gli amaranto di mister Panarello si sono imposti per 2-1 sulla formazione siciliana. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico di calcio hanno riposato, per questo turno, Vibonese e Gioiese.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 14 aprile 2024.

I risultati

Locri - Sancataldese 2-1

R. Casalnuovo - LFA RC 0-1

Canicatti - Igea Virtus 4-1

Castrovillari - San Luca 2-1

S. Agata - Licata 3-0

Ragusa - Portici 3-0

Akragas - Acireale 0-0

Trapani - Siracusa

La classifica

Trapani 79

Siracusa 66

Vibonese 63

LFA RC 55

Acireale 49

S.Agata 48

R. Casalnuovo 47

Ragusa 47

Canicatti 42

Igea Virtus 41

Akragas 38

Licata 37

Sancataldese 34

Portici 31

Locri 28

San Luca 26

Castrovillari 16

Gioiese 7

Il prossimo turno

LFA RC - Canicatti

Acireale - R. Casalnuovo

Gioiese - S.Agata

Licata - Ragusa

Igea Virtus - Locri

Portici - Trapani

San Luca - Vibonese

Siracusa - Castrovillari

Riposano Akragas e Sancataldese