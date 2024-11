Tra le calabresi non sono scese in campo San Luca e Locri per il rinvio del match deciso dalle due società. Riposa per questo turno la LFA Reggio Calabria. La classifica del girone I aggiornata

Si sono disputate nel corso di questo pomeriggio le partire valide per la giornata numero 20 del campionato di Serie D. Nel girone I, tra le formazioni calabresi, si sono incontrate Gioiese e Vibonese, mentre il Castrovillari è stato impegnato in trasferta contro il Città di Sant'Agata. Come reso noto nella serata di ieri, non si è disputata la sfida tra San Luca e Locri, rinviata per il tragico incidente stradale che ha sconvolgo la comunità sanluchese. Nel raggruppamento più a sud del massimo campionato dilettantistico hanno poi riposato LFA Reggio Calabria e Sancataldese.

Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno, in programma domenica 14 gennaio 2024. Nella ventunesima giornata osserveranno il riposo Igea Virtus e Trapani.

I risultati della ventesima giornata

Gioiese - Vibonese 0-3

Licata - Akragas 0-0

Portici - R. Casalnuovo 0-0

Ragusa - Trapani 0-3

Siracusa - Canicatti 3-2

S. Agata - Castrovillari 3-0

Acireale - Igea Virtus 0-0

San Luca - Locri rinviata

La classifica

Trapani 50

Siracusa 46

Vibonese 43

LFA Reggio Calabria 32

R. Casalnuovo 30

S.Agata 29

Licata 27

Acireale 25

Ragusa 25

Akragas 22

Sancataldese 20

Portici 19

Canicatti 18

Igea Virtus18

Locri 15

San Luca 11

Castrovillari 8

Gioiese 4

Il prossimo turno

LFA Reggio Calabria - Acireale

Akragas - Gioiese

Canicatti - Portici

Castrovillari - Ragusa

Locri - Siracusa

R. Casalnuovo - Licata

Sancataldese - San Luca

Vibonese - S.Agata