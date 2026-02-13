La Serie D si prepara a vivere la 24esima giornata del girone I, un turno destinato a incidere in modo significativo sia nella corsa al vertice sia nella lotta per la salvezza. Le squadre calabresi si presentano all’appuntamento con obiettivi diversi, ma tutte chiamate a fare punti in una fase delicata della stagione sia per la corsa al vertice che per evitare la retrocessione.

Tra le gare più attese c’è il derby dello Stretto tra Reggina e Messina, in programma allo stadio Granillo. Una sfida che mantiene intatto il suo valore e fascino, al di là della categoria. Gli amaranto sono a caccia dei tre punti per non perdere terreno dalla vetta, distante due lunghezze, mentre i giallorossi cercano segnali di rilancio dopo il recente cambio in panchina con l’arrivo di Vincenzo Feola. Il match sarà diretto da Flavio Barbetti e trasmesso in diretta streaming su Vivo Azzurro TV.

Sfida delicata anche al “D’Ippolito” per il Sambiase, dove gli uomini di Lio ospiteranno la capolista Nuova Igea Virtus. I sambiasini arrivano all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e hanno la necessità di muovere la classifica per evitare di essere risucchiati nella zona pericolosa. Di fronte, però, ci sarà una squadra determinata a difendere il primato.

Trasferta insidiosa per la Vigor Lamezia, reduce da quattro vittorie consecutive. I biancoverdi di mister Mancini saranno impegnati a Caltanissetta contro la Nissa, formazione stabilmente in zona playoff e ancora in corsa per le posizioni di vertice.

Ha bisogno di punti pesanti soprattutto la Vibonese, attesa dalla trasferta contro il Milazzo. I rossoblù hanno un margine di cinque punti sulla zona play-out e arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, rendendo la sfida uno snodo chiave per la corsa salvezza.