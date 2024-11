Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le date di inizio delle competizioni per la stagione 2018/2019. Il primo appuntamento sarà come sempre la Coppa Italia, al via il 19 agosto con le sfide del turno preliminare. Il 2 settembre partirà invece il campionato, mentre il 15 settembre sarà la volta degli Juniores Nazionali under 19.

Nuove fasce orarie

Dal 29 Luglio (Coppa Italia compresa), tutte le sfide avranno inizio alle ore 16:00, mentre dal 9 Settembre si giocherà alle ore 15:30. Dal 28 Ottobre, in concomitanza con il cambio d'orario, le gare inizieranno alle ore 14:30; dal 27 Gennaio, invece, si giocherà a partire dalle ore 15:00. Con il ritorno dell'ora legale, vale a dire dal 31 Marzo, si riprenderà alle ore 16:00. Infine, dal 21 Aprile, in concomitanza con l'arrivo del primo caldo, qualsiasi sfida avrà inizio alle ore 16:30.

Eventuali cambi d'orario, dovuti ad esigenze locali, dovranno essere comunicati prima dell'inizio dell'attività agonistica.