Alla vigilia della stagione sembrava un Everest da scalare e una sfida ai confini del possibile. Il Messina però si è rimboccato le maniche e senza proclami ha iniziato a pedalare per togliersi dal groppone quell'ingombrante penalizzazione di addirittura quattordici punti. dopo dieci giornate del campionato di Serie D (girone I) i peloritani dunque hanno totalmente annullato il deficit in classifica e sulla carta, attualmente, sarebbero quarti a quota sedici punti.

Penalizzazione annullata

Proprio da questo aspetto inizia l'analisi di Daniele Trasciani, arcigno difensore venticinquenne giallorosso: «Sicuramente l'inizio di campionato è stato alquanto positivo e, contando i punti effettivi conquistati, attualmente saremmo quarti in classifica. Questo ci deve far rendere conto di quanto benne abbiamo lavorato finora. Abbiamo affrontato la penalizzazione come una cosa in più e non come un deficit, dandoci dunque un'ulteriore spinta a fare bene. Colmare un gap così importante in soli due mesi è stata una cosa significativa ma non ancora determinante, perché se non portiamo la barca in porto tutto diventa vano. Il campionato è ancora molto lungo e ci saranno sicuramente delle difficoltà, ma noi stiamo cercando di essere compatti e uniti, perché solo la forza collettiva può spingerci a scrivere una pagina indelebile per questi colori».

Vibonese all'orizzonte

Settimana scorsa è arrivata la seconda sconfitta stagionale contro la Nissa, ma i siciliani non piangono sul latte versato e hanno intenzione di riprendere subito il percorso. A tal proposito, il prossimo avversario sarà la Vibonese che sulla carta ha tredici punti in più rispetto ai siciliani ma, di fatto, sarebbero un punto sotto i peloritani: «Non dobbiamo farci influenzare dalle due sconfitte consecutive - continua Trasciani - ma dobbiamo prendere la partita con più attenzione perché conosciamo il valore della loro rosa. Dobbiamo cercare di sfruttare il loro momento negativo e fare una partita di spessore. L'ultima volta che ho giocato questa sfida era in Serie C, quindi il blasone parla da solo. Ci stiamo preparando al meglio».