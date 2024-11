Grazie ad un gol al fotofinish di Leveque i reggini conquistano i 3 punti in Basilicata e si portano al quinto posto in classifica. Multa e squalifica del campo per il Rende

Il San Luca di Ciccio Cozza vince il recupero della 16esima giornata del girone I di Serie D in casa del Rotonda e aggancia il quinto posto in classifica. È un gol di Leveque al 94’ a regalare ai giallorossi un successo importante arrivato al termine di un incontro equilibrato in casa di una diretta concorrente per l’accesso alla post season. Nell’altro recupero, quello tutto siciliano tra Dattilo e Licata, vincono i padroni di casa per 2-0. Altri quattro recuperi si giocheranno domenica 25 aprile. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

Rende multato

Nel frattempo il giudice sportivo ha multato il Rende che dovrà pagare la somma di € 2500 è scontare un turno di squalfica del "Lorenzon" per: « indebita presenza al termine della gara, nell'area degli spogliatoi, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, la quale si avvicinava al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso rivolgendogli reiterate espressioni offensive lanciando uno sputo che attingeva l'Ufficiale di gara sulla schiena. Sanzione così determinata in ragione della manifesta offensività della condotta in violazione delle misure di contenimento per la pandemia da Covid-19».

Recuperi Girone I

21 aprile

Rotonda-San Luca 0-1 (Giornata 16)

Dattilo-Licata 2-0 (Giornata 23)

25 aprile

Cittanovese-Troina (Giornata 16)

Roccella-FC Messina (Giornata 17)

San Luca-Dattilo (Giornata 22)

Licata-Acireale (Giornata 24)





La classifica aggiornata

Acr Messina 59

Gelbison 53

FC Messina 52*

Acireale 44**

San Luca 40*

Dattilo 39

Rotonda 38**

Biancavilla 38

Licata 33****

Pol Santa Maria 33*

Troina 31*

Paternò 31

Cittanova 30*

Castrovillari 30

Città di Sant'Agata 28

Rende 27

Marina di Ragusa 23

Roccella 15*