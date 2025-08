Non era ancora terminato il mercato della Vigor Lamezia. Il club vigorino, infatti, sta completando la rosa in questa campagna di rafforzamento estiva in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) che vedrà il club biancoverde con l'etichetta di neopromosso. Rispetto allo scorso anno sarà una Vigor Lamezia decisamente diversa non solo nel nuovo tecnico foglia Manzillo e nel direttore sportivo Caterino, bensì anche nell'organico che vedrà diversi nuovi interpreti.

Vigor Lamezia, arriva Marigosu

Una rosa strutturata per poter dire la sua nel prossimo campionato interregionale, dunque i profili trattati sono tutti di spessore. L'ultimo, in ordine di tempo, si chiama Federico Marigosu. Si tratta di un trequartista, classe 2001, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cagliari. Vanta inoltre diverse presenze tra i professionisti con le maglie di Olbia e Grosseto. Importante anche la sua stagione a Trapani, prima di passare al Prato. Nell'ultima stagione ha militato nelle fila del Matera e per caratteristiche è un giocatore alquanto duttile, senza dimenticare che è il classico rifinitore, capace di mettere tutto il suo talento a servizio dei compagni. Grazie alla sua intelligenza tattica, inoltre, può ricoprire varie zone sul fronte offensivo, creando imprevedibilità e varietà tattica. Un tassello sicuramente prezioso per Foglia Manzillo, con il ventiquattrenne che avrà il compito di impacchettare i gol per gli attaccanti che dovranno solo scartarli.