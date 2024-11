Il match valido per la settima giornata è in programma domani, domenica 20 ottobre, alle ore 15. Per arbitrare l'incontro è stato designato Leorsini di Terni

Il momento più delicato si confronta con l’avversario più organizzato. È la didascalia di Locri-Siracusa a meno di 24h dalla settima giornata di campionato. I siciliani si muovono con disinvoltura nella parte più alta della classifica, con una sconfitta e un gol subito. A casa li aspetta una cornice di pubblico che eleva il torneo dilettantistico e in trasferta non manca il dovuto sostegno.

Il Locri si esalta davanti a queste manifestazioni di stile e di stima, ambendo ad essere la squadra riferimento del territorio locrideo e volendo onorare i cento quindici anni di storia. Dopo un’altra settimana di lavoro mister Cozza potrebbe riservare delle variazioni ma potrebbe anche mantenere gli effetti tattici della trasferta vincente. L’attesa è questa, nella curiosità e nello spettacolo che sicuramente non potrà mancare.

La settimana è stata ricca di esperimenti e gioco a pressione, con allenamenti alle volte differenziati per chi, come Romano e Pipicella, vivono una serena ripresa da infortuni diversi ma allo stesso tempo delicati. Oltre l’effetto Cozza c’è l’effetto Zenga, nuovo Club Manager dei siracusani. Se dovesse mettere piede nella cittadina amaranto ne sarebbero esaltati soprattutto i tanti interisti, quelli che da anni portano avanti un club protagonista di iniziative ampiamente apprezzate. Il calcio si fa evento nell’evento e il Locri sa che, d’ora in poi, tutto è sempre più sotto i riflettori mediatici. Il match tra Locri e Siracusa è in programma per domani, domenica 20 ottobre, alle ore 15, allo stadio Macrì. Per arbitrare l'incontro è stato designato il Signor Leorsini di Terni.