La 35esima giornata del campionato di Serie D mette di fronte San Luca e Vibonese in una sfida dalle ambizioni totalmente contrapposte per le due formazioni calabresi che si sfideranno domenica pomeriggio allo stadio Corrado Alvaro sotto la direzione arbitrale di Marangone di Udine coadiuvato dagli assistenti Bignucolo e Grillo. I padroni di casa, impelagati in zona play out, al terzultimo posto in classifica, cercano punti utile per accorciare sulla quintultima piazza rappresentata dal Portici; La Vibonese guarda alla sfida del Corrado Alvaro con l’obiettivo di insidiare la seconda posizione in campionato occupata dal Siracusa, alle spalle del Trapani.

La formazione reggina guidata da Renato Mancini arriva alla sfida contro i rossoblù dalla sconfitta per 2-1 maturata in casa del Castrovillari (penultimo in classifica e ad un passo dalla retrocessione diretta vista la distanza di 15 punti dalla quintultima). L’ultimo successo per il San Luca risale al 17 marzo, quando i giallorossi si imponevano per 1-0 sul Città di Sant’Agata. Servirà il miglior San Luca davanti al proprio pubblico per provare a fare risultato contro gli uomini di Antonio Buscè, che arrivano invece da un turno di riposo dopo la sconfitta nella 33esima giornata in casa dell’Acireale.

Ambizioni diametralmente opposte quindi per i 22 in campo al fischio d’inizio ma non mancheranno le motivazioni, da una parte e dall’altra, in questo finale di campionato che si appresta ad emettere gli ultimi verdetti. Tra le due squadre esiste un solo precedente al Corrado Alvaro e risale alla prima giornata della passata stagione. In quell’occasione la Vibonese, con Giacomo Modica in panchina, si impose per 1-0 grazie alla rete dell’attaccante albanese (oggi al Trapani) Besmir Balla.