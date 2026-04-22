Non si poteva più sbagliare se si voleva ancora combattere per un lieto fine. Le scorie di domenica scorsa, nella sconfitta interna contro l'Athletic Palermo, facevano ancora male ma l'errore più grande era proprio quello di rimuginarci sopra e, in tal senso, forse qualche influenza c'è stata.

La Vibonese viene nuovamente rimontata stavolta a Barcellona Pozzo di Gotto, in occasione del recupero della trentunesima giornata contro l'Igea Virtus, e adesso la corsa a una soffertissima salvezza diventa davvero complicata.

La partita

Mister Danilo Fanello, orfano per un'altra giornata di capitan Di Gilio e del difensore Marchetti, costretto a rivoluzionare ancora una volta una rosa ridotta all'osso e disegnare così il modello più adatto ad affrontare I siciliani. La speranza di tenersi aggrappati all'obiettivo è grande e fin dai primi minuti i calabresi dimostrano reattività. Il vantaggio arriva al venticinquesimo con Sasanelli che, sugli sviluppi di un calcio piazzato, impatta di testa in tuffo e batte Testagrossa.

Il gol in più dura solo otto minuti perché i padroni di casa trovano il pareggio con Squillace che sigla il più classico gol dell'ex e manda tutti negli spogliatoi sull'1-1. Il timore di una nuova rimonta come quella di domenica scorsa ci concretizza con il passare dei minuti, fino a divenire una triste realtà: alla mezz'ora del secondo tempo, infatti, il subentrato Longo mette il colpo di grazia.

Il tabellino

IGEA VIRTUS: Testagrossa; Maltese, Cham, Maggio, Joao Pedro; Papaserio, Squillace, Cess; Ferrara, Samake, Cicirello. A disp.: Bongiovanni, Maddaloni, Mirashi, Cardinale, Vacca, Pagano, Provazza, Longo, Mascari. All. Marra



VIBONESE: Del Bello, Keita, Brunetti, Caiazza, Dick; Catasus, Montenet, Marrale; Ciprio, Carnevale; Sasanelli. A disp. Marano, De Salvo, Sportolaro, Fiumara, Fragalà, Santoro, Coulibaly, Azzara, Marramao. All. Fanello



ARBITRO: Luca Tuderti di Reggio Emilia (assistenti Matteo D'Orazio di Teramo e Luca Angelini di Rimini)

MARCATORI: 25' pt Sasanelli (V), 33' pt Squillace (IG), 32' st Longo (IG)

NOTE: