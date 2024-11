Si è giocato allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia il match, valido per la 36esima giornata del campionato di Serie D, che ha messo di fronte i padroni di casa della Vibonese guidati da mister Buscè e il Siracusa di Fernando Spinelli; scontro al vertice della classifica tra le due formazioni che inseguono il secondo posto alle spalle della supercapolista Trapani.

A decidere il match è il gol degli ospiti firmato da Forchignone nel secondo minuto di recupero, rete che permette al Siracusa di consolidare la sua posizione al secondo posto in classifica in modo aritmetico.

La partita ha avuto un avvio equilibrato, con la formazione di casa più aggressiva, specialmente nella prima parte della ripresa. Tuttavia, il Siracusa ha gradualmente preso il controllo del gioco, anche grazie ad alcuni aggiustamenti tattici decisi dalla panchina azzurra.

La prima occasione pericolosa è stata per la Vibonese, ma sventata da un intervento eccezionale di Lumia. Favetta ha cercato di raddoppiare gli sforzi per far rimpiangere la sua ex squadra. Successivamente, grazie ai cambi e a un diverso assetto tattico, è emersa la maggiore qualità di palleggio del Siracusa, che ha ripreso il controllo del gioco e ha minacciato l'area avversaria in un paio di occasioni.

Nel recupero, Sarao ha trovato lo spazio giusto per liberare Forchignone in una situazione di uno contro uno con il portiere avversario. Il numero 80 azzurro non ha sbagliato spegnendo, di fatto, il sogno secondo posto per la Vibonese.

Il tabellino

Vibonese-Siracusa 0-1

VIBONESE (4-3-3): Del Bello; Ciotti, Onraita, Baldan, Malara; Esposito, Borgia (63' Anzelmo), Mal (82' Iuliano); Castillo (90' Carbone), Favetta (86' Tandara), Furina (63' Terranova). A disp.: Polidori, Casalosangue, Gaeta, Puca. All. Buscè.

SIRACUSA (4-3-3): Lumia; Di Paola, Benassi, Suhs, Sena; Limonelli (61' Teijo), Aliperta, Vacca (71' Lo Faso); Alma (80' Zampa), Maggio (66' Sarao), Russotto (61' Forchignone). A disp.: Bracaj, De Caro, Kalombola, Ruffino. All. Spinelli.

Marcatori: Forchignone (92')