La squadra calabrese si fa rimontare per due volte nel big match della 17esima giornata. I padroni di casa restano in seconda posizione avanti di un solo punto dai rossoblù

La Vibonese non va oltre il pareggio nel big match della 17esima giornata del girone I di Serie D in trasferta a Siracusa: finale 2 a 2. La squadra siciliana resta in seconda posizione in classifica a 37 punti, avanti solo di una lunghezza dai rossoblù che stazionano in terza. La squadra allenata da mister Buscè, che ha assistito alla gara dalla tribuna per squalifica, si è vista recuperare ben due volte durante la partita.

Convitto porta in vantaggio i rossoblù al 32’, poi il Siracusa pareggia i conti al 44’ con Maggio. Ma nei minuti di recupero della prima frazione di gioco la formazione calabrese raddoppia grazie al calcio di rigore concesso dall’arbitro. La Vibonese gioca tutta la ripresa in dieci a causa dell’espulsione di Borgia per doppio giallo a fine primo tempo. La formazione siciliana poi riagguanta il risultato grazie al gol di Zampa al 55’. I rossoblù si chiudono bene e riescono a resistere fino al termine del match portando a casa un punto comunque importante. Continua a leggere su ilVibonese.it