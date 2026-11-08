I rossoblù conquistano la terza vittoria di fila con il successo firmato da Marsico e Cosendey. La squadra di Marra si consolida al terzo posto, a sole due lunghezze da Reggina e Sambiase

Non si ferma la marcia della Vibonese nel girone I di Serie D. Nella giornata numero undici di campionato, la formazione rossoblù piega a domicilio il Castrum Favara con il punteggio di 1-2, inanellando la terza vittoria consecutiva e l'ottavo risultato utile di fila. Un successo di fondamentale importanza che permette agli uomini di mister Marra di blindare il terzo posto in classifica e di continuare a mettere pressione al duo di testa formato da Reggina e Sambiase, distanti appena due punti.

Botta e risposta nei minuti finali del primo tempo

La prima frazione offre ritmi blandi e poche emozioni per oltre mezz'ora. La Vibonese tiene maggiormente il pallino del gioco, ma le due difesa neutralizzano senza affanni le rispettive iniziative attive. La gara si accende all'improvviso al 40': un gravissimo errore in disimpegno orizzontale a centrocampo del Castrum Favara innesca la ripartenza fulminea degli ospiti. Marsico non perdona, s'incunea in area di rigore e firma lo 0-1, siglando la sua ottava rete stagionale da capocannoniere del torneo.

La gioia del vantaggio dura però appena due minuti. Al 42' i padroni di casa ristabiliscono la parità: bella incursione sulla corsia di destra da parte di Marchica, il cui cross trova al limite dell'area Bellingardo. Il centrocampista controlla egregiamente di petto e spara a rete battendo De Simone per l'1-1 con cui si va al riposo.

Decide il graffio di Cosendey nella ripresa

Nella seconda metà di gara mister Marra decide di alzare il peso specifico del reparto avanzato attingendo dalla panchina: dentro l'attaccante brasiliano Cosendey. La mossa si rivela azzeccatissima. La Vibonese alza il baricentro e cinge d'assedio l'area avversaria, trovando il punto del nuovo e definitivo sorpasso al 22' della ripresa proprio grazie al neoentrato Cosendey.

Nel finale i rossoblù gestiscono con maturità il rientro dei padroni di casa e portano a casa tre punti d'oro che alimentano il sogno primato.

Il tabellino

CASTRUM FAVARA: Di Silvestro, Ballatore (26' st Tripoli), Brutto (13' pt Bellingardo, 38' Polifemo), Volpe, Marong (14' st Cusanno), De Min, Schembari, Fortunato (26' st Deiana Testoni), Mazza, Marchica. A disp. Perez Pinto, Ferdico, La Mantia, Vairo. Tutti. Iunco

VIBONESE: De Simone, Cerutti, Bertolo, Cess, D'Onofrio, Castro, Leonori, Mirashi (14' st Rioko), D'Agata, Marsico (1' st Cosendey), Piriz. A disp. Sabella, Valenza, Moises, Spanò, Ledesma, Defina, Barile. Tutti. Marra

ARBITRO: Giorgio Previdi di Modena (assistenti Jonas Nkenkeu Teulem e Gabriele Marino entrambi di Parma)

MARCATORI: 40' pt Marsico (V), 42' pt Bellingardo (CF), 22' st Cosendey (V)

NOTA: Ammoniti Mirashi (V) e Castro (V). Richiamo: 2' pt-4' st