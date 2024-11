Anche la sesta giornata del campionato di Serie D, girone I, è andata in archivio. Si è infatti giocato oggi pomeriggio il sesto turno del massimo campionato dilettantistico. Di seguito i risultati finali, la classifica del girone I e la prossima giornata in programma domenica 20 ottobre. Prima, però, Reggina e Acireale scenderanno in campo anche mercoledì 16 ottobre per il recupero della quinta giornata.

I risultati della sesta giornata

Akragas-Scafatese 1-1

Acireale-Città di S.Agata 0-2

Enna-Ragusa 0-0

Licata-Nuova Igea Virtus 1-1

Nissa-Pompei 0-2

Paternò-Castrum Favara 0-1

Sambiase-Locri 0-1

Siracusa-Reggina 1-0

Vibonese-Sancataldese 2-0

La classifica

Scafatese 16

Siracusa 15

Vibonese 13

Igea Virtus 10

Reggina* 9

Pompei 9

Locri 9

Sambiase 8

Paternò 8

Castrumfavara 8

Sant'Agata 7

Nissa 6

Enna 6

Ragusa 6

Licata 5

Acireale* 4

Sancataldese 4

Akragas 4

*una partita in meno

Il prossimo turno

Castrum Favara-Nissa

Acireale-Enna

Città di S.Agata-Akragas

Locri-Siracusa

Nuova Igea Virtus-Vibonese

Ragusa-Paternò

Reggina-Licata

Sancataldese-Pompei

Scafatese-Sambiase