Nuovo innesto in attacco per la Vibonese. La società guidata da Pippo Caffo ha infatti comunicato attraverso una nota di «aver acquisito le prestazioni sportive di Pietro Terranova». Il neo calciatore rossoblù «grazie alla sua versatilità - si legge -, è capace di adattarsi ad ogni posizione del tridente offensivo. Tra le sue qualità, il tiro dalla lunga distanza sia di destro che di sinistro. Negli ultimi due anni a Lamezia Terme, Terranova arriva a Vibo da svincolato dopo il ritiro del club gialloblu. Per lui, giocatore di categoria da più di 50 gol in D, anche un’esperienza in C con il Picerno e in National League di Gibilterra».

Il neo acquisto, già a disposizione di mister Buscè, è stato accolto con soddisfazione dal direttore generale, Antonello Gagliardi: «Siamo felici di accogliere Pietro Terranova, un ragazzo dalle qualità tecniche ed umane che sposano a pieno la nostra visione di calcio a 360 gradi. Siamo certi che darà una grossa mano alla squadra in campo e nello spogliatoio».