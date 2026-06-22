Giallo sull’ultima giocata del match, con l’autocanestro di Laganà che non viene convalidato (avrebbe mandato il match ai supplementari, dopo lo 0/4 volontario ai liberi di Siena). La società comunica di aver preannunciato ricorso

Il week-end di Sora conclude la stagione della Redel Viola Reggio Calabria che a testa alta supera la Mens Sana Siena per 64-62, ma non basta per vincere il triangolare. Toscani in B per migliore differenza canestri.

Primi due quarti che vedono Fiusco, Marini e Marangon tenere vivo l’attacco neroarancio, ma in difesa si soffrono le giocate di Pucci, Nepi e Perin. Siena che tre non perdona: 5/13, mentre la Viola fa 0/7.

Nel terzo periodo illusorie le triple di Laquintana e Maresca, con Jokic e Pannini che rimettono tutto nelle mani dei biancoverdi.

In avvio dell’ultimo periodo break di Marangon e Fiusco, poi Laquintana fa un assolo da 5-0 che porta la situazione sul 55-51 in un amen, in favore dei reggini. Cerchiaro risponde a sua volta con un altro 5-0 ed è il break che taglia definitivamente le gambe ai ragazzi di Cadeo che poi in un concitato finale, finiscono per vincere con la tripla di Marini.

Giallo sull’ultima giocata del match, con l’autocanestro di Laganà che non viene convalidato (avrebbe mandato il match ai supplementari, dopo lo 0/4 volontario ai liberi di Siena) ed anzi viene fischiato un fallo tecnico (dubbi anche sul libero poi non tirato…) al numero 9 reggino, valutando il gesto come antisportivo. Un giallo che accentua una serata infelice per la coppia arbitrale, che non ha fischiato praticamente nulla su contatti evidentissimi.

La stagione 2025-2026 si conclude qui, onore ai vincitori ed ai vinti e un ringraziamento in particolare ai nostri ragazzi che fino alla fine ci hanno provato, mancando anche un po’ di fortuna che proprio non ha voluto volgere uno sguardo in riva allo Stretto.

La società comunica di aver preannunciato ricorso.

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-MENS SANA SIENA 64-62

(16-19/33-40/44-49)

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA: Agbortabi, Fiusco 8, Marangon 8, Marinelli, Laganà 7, Fernandez 2, Zampa 2, Marini 13, Maresca 6, Clark 5, Laquintana 13, Macrillante. Coach: Cadeo.

MENS SANA SIENA: Belli 3, Pannini 7, Perin 7, Calviani 2, Cerchiaro 9, Yarbanga 2, Pucci 5, Baffo 2, Cesaretti, Nepi 11, Prosek 6, Jokic 8.

ARBITRI: Bonfigli di Offida (AO) e Pastore di Marino (RM).